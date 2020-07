Ca nhiễm COVID-19 nhập ngoại cao nhất trong vòng 110 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý phòng dịch Hàn Quốc (CDC) cho biết tính tới 9 giờ ngày 13/7, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13.479 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 62 ca so với số liệu công bố một ngày trước đó.Trong tháng 7, số ca nhiễm mới bình quân ngày dao động trong khoảng từ 40-60 người, tới ngày 11/7 giảm xuống 35 người, nhưng đã quay lại ngưỡng 60 người vào ngày 13/7, 5 ngày kể từ sau khi ghi nhận 63 người ngày 8/7.Trong số các ca nhiễm mới ngày 13/7, có 43 ca nhiễm nhập ngoại, cao nhất trong vòng 110 ngày qua, kể từ sau ghi nhận 51 ca ngày 25/3. Trong đó, có 18 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay hoặc cảng biển, 25 ca cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus trong quá trình cách ly tập trung hay cách ly tại nhà.Kể từ sau trung tuần tháng 4, số ca nhiễm nhập ngoại có xu hướng ổn định, dưới 10 ca một ngày. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nơi trên thế giới tái bùng phát COVID-19, nên từ sau ngày 26/6, số ca nhiễm nhập ngoại tăng trở lại ngưỡng hai con số.Trong số 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 10 ca phát sinh ở Seoul, 3 ca ở tỉnh Gyeonggi, 6 ca ở thành phố Gwangju. Trong ngày 12/7, đã có 9 tỉnh, thành phố ở Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới.Số ca tử vong vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước là 289 người.Từ ngày 13/7, Chính phủ quyết định mọi thuyền viên nước ngoài nhập cảnh vào trong nước thông qua các cảng biển bắt buộc phải cách ly tập trung trong 14 ngày. Chính phủ Hàn Quốc đã lập cơ sở cách ly tại khu vực thành phố Busan và thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla).Ngoài ra, cũng từ ngày 13/7, tất cả người nước ngoài nhập cảnh từ các quốc gia thuộc đối tượng siết chặt phòng dịch phải xuất trình giấy xác nhận âm tính với virus COVID-19 được cấp trong vòng 48 tiếng trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.Trong vòng một tuần qua, số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc đạt bình quân hơn 1.800 người/ngày, tăng 27% so với tuần trước. Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh số ca nhiễm nhập ngoại hầu như không có khả năng lây lan ra cộng đồng, do tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài đều phải xét nghiệm và cách ly trong hai tuần. Tuy nhiên, để giảm thiểu gánh nặng cho đội ngũ nhân viên y tế, Chính phủ đã lập thêm các phương án tăng cường kiểm dịch và cách ly như trên.