Tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Seoul giảm 20% sau dịch COVID-19

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu văn hóa an toàn giao thông Samsung ngày 10/7 đã công bố kết quả khảo sát "Xu hướng sử dụng phương tiên giao thông sau COVID-19", dựa trên phân tích lượng giao thông tại 135 điểm của thành phố Seoul từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Kết quả cho thấy, lưu lượng giao thông trung bình mỗi ngày tại địa điểm nghiên cứu trong tháng 5 là 9,65 triệu xe, bằng 97,5% so với tháng 12, thời điểm chưa xuất hiện dịch COVID-19.Trong tháng 3, thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, lưu lượng xe trung bình mỗi ngày chỉ bằng 92% của lưu lượng trong tháng 12. Đặc biệt, lưu lượng xe vào cuối tuần có xu hướng tăng nhanh. Lưu lượng giao thông trong hai ngày cuối tuần trong tháng 5 nhiều hơn 10% so với tháng 3. Theo đó, số vụ tai nạn giao thông cũng tăng mạnh là 3.400 vụ trong tháng 5, tăng 17% so với tháng 3.Sau khi dịch COVID-19 lắng xuống, lượng giao thông cá nhân gia tăng, song xu hướng sử dụng phương tiện giao thông công cộng không có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Qua phân tích số lượng sử dụng thẻ giao thông, tháng 5, trung bình lượt sử dụng giao thông công cộng ở Seoul và khu vực lân cận đạt 9,9 triệu lượt mỗi ngày, bằng 75% so với tháng 12 (13 triệu lượt). Lượng xe tăng chủ yếu nhờ vào ô tô cá nhân, chứng tỏ người dân có xu hướng không muốn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.Tuy nhiên, lưu lượng giao thông trong giờ đi làm và tan tầm từ tháng 3 đến tháng 5 đã tăng hơn so với tháng 12 năm ngoái. Như vậy, chính quyền cần phải tạo niềm tin cho người dân về công tác phòng dịch, giúp người dân yên tâm sử dụng giao thông công cộng trong tình hình hiện nay.