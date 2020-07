Chính giới tranh cãi về địa điểm an táng anh hùng chiến tranh Paik Sun-yup

Photo : YONHAP News

Anh hùng chiến tranh Paik Sun-yup, Đại tướng 4 sao đầu tiên của Hàn Quốc, đã từ trần vào ngày 10/7, hưởng dương 100 tuổi.Ông Paik là người lãnh đạo trận đánh phường Tabu (thành phố Daegu) tháng 9 năm 1950 ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào ngày 25/6 cùng năm với cương vị là Sư đoàn trưởng. Tháng 10 năm đó, ông là người đầu tiên của quân đội Hàn Quốc tiến đánh vào Bình Nhưỡng, sớm hơn cả quân đội Mỹ. Ông Paik từng giữ các chức vụ như Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ trưởng Giao thông.Tuy nhiên, sau khi xác nhận được rằng ông Paik từng phục vụ hai năm cho Lực lượng đặc nhiệm Gando của đế quốc Nhật Bản ở Mãn Châu, đơn vị từng tác chiến truy quét quân đội độc lập trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc, nhiều ý kiến tranh cãi ông là một nhân vật thân Nhật.Theo luật hiện hành, Đại tướng Paik thuộc đối tượng được an táng ở nghĩa trang quốc gia. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đang dấy lên tranh cãi trái chiều về việc lựa chọn giữa Nghĩa trang quốc gia ở thủ đô Seoul hay thành phố Daejeon.Các nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai cho rằng Đại tướng Paik phải được mai táng ở Nghĩa trang quốc gia Seoul, nơi an nghỉ của các đồng đội trong chiến tranh. Đảng đối lập chỉ trích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã bỏ qua toàn bộ sự nghiệp chiến đấu của Đại tướng, phóng đại về khuynh hướng thân Nhật. Ngoài ra, đảng này chỉ ra rằng một anh hùng chiến tranh như Đại tướng Paik đang bị đối xử thiếu trân trọng nếu so với đám tang của cố Thị trưởng Seoul Park Won-soon.Đại điện đảng đối lập tại Quốc hội Joo Ho-young đề nghị Tổng thống Moon Jae-in tới viếng ông Paik, một lão thành quân đội, người đã xả thân vì quốc gia.Đảng Dân chủ đồng hành đang kiềm chế phản ứng. Đảng này giải thích Nghĩa trang quốc gia Seoul không còn chỗ để lập mộ cho Đại tướng. Ngoài ra, gia quyến ông Paik cũng tán thành việc an táng ông ở Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon, đề nghị đảng Hợp nhất Tương lai không làm to chuyện thêm.Các quan chức đảng cầm quyền và Chính phủ đã tới viếng Đại tướng Paik vào tối ngày 12/7. Thủ tướng Chung Se-kyun tái khẳng định sẽ mai táng ông Paik tại Nghĩa trang quốc gia Daejeon trên cương vị là cố lãnh đạo Lục quân. Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc.