Kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực ICT tháng 6 đạt gần 15 tỷ USD

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 13/7 đã công bố số liệu thống kê sơ bộ về xuất nhập khẩu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong tháng 6.Kim ngạch xuất khẩu ICT tháng 6 đạt 14,96 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 84,5%, bộ nhớ phụ tăng 152,2%, Tuy nhiên, xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 0,5%, xuất khẩu màn hình giảm 5,2%. Xuất khẩu điện thoại di động giảm 10,6% do nhu cầu smartphone trên toàn cầu giảm.Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 7,28 tỷ USD, Việt Nam đạt 2,13 tỷ USD, Mỹ đạt 1,94 tỷ USD, Liên minh châu Âu (EU) đạt 890 triệu USD, Nhật Bản đạt 320 triệu USD.Tổng kim ngạch xuất khẩu ICT của các doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 3,34 tỷ USD, giảm 0,9%. Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 5,4%, trong khi xuất khẩu thiết bị điện giảm 6%, máy tính và thiết bị ngoại vi giảm 20,4%.Kim ngạch nhập khẩu ICT trong tháng 6 đạt 8,96 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 44,4%, màn hình tăng 17,3%. Nhập khẩu chíp bán dẫn giảm 2,4%, điện thoại di động giảm 5,8%.Xét theo quốc gia, nhập khẩu từ Đài Loan tăng 15,4%, Việt Nam tăng 5,7%. Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 20,6%, Nhật Bản giảm 1,5%, Mỹ giảm 2%, EU giảm 2,3%.Cán cân thương mại trong tháng 6 của lĩnh vực ICT thặng dư 8,96 tỷ USD. Trong đó, cán cân thương mại với Đài Loan thặng dư 1,01 tỷ USD, Việt Nam thặng dư 740 triệu USD.