Mưa lớn ở nhiều địa phương phía Nam Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày 13/7, nhiều địa phương phía Nam Hàn Quốc đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và con người.Theo Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, tính tới 9 giờ sáng ngày 13/7, nhiều nơi ở phía Nam đã ghi nhận lượng mưa trên 200 mm, như núi Jiri là 236 mm, đảo Wi (huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla) 228 mm. Ở hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla cũng có nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, như đảo Seonyu ở thành phố Gunsan 190,5 mm, thành phố Jeonju 153,9 mm, thành phố Gwangju 143,6mm.Tại một ngôi làng ở huyện Hamyang, tỉnh Nam Gyeongsang, hai người đàn ông ngoài 70 tuổi đã bị mất tích vì bị nước cuốn đi.Trong khi đó, ở vùng ven biển Tây tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Incheon và 5 đảo trên biển Tây đang được ban cảnh báo đặc biệt về gió mạnh.Mưa lớn kéo dài làm ngập nhiều nhà kính, trang trại chăn nuôi, nhà ở của người dân, cuốn trôi đất canh tác, trong đó có một ngôi nhà ở huyện Jangseong (tỉnh Nam Jeolla) đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Cơ quan phòng cháy chữa cháy phải huy động bơm để hút khoảng 6 tấn nước khỏi nhà, tiến hành khôi phục.Ngoài ra, ở tỉnh Nam Jeolla, thành phố Gwangju, nhiều đoạn đường, nhà ở của người dân bị ngập nước, đường ống nước ngầm bị tắc. Một ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Busan bị sập do mưa lớn kèm theo gió mạnh, may mắn không có thiệt hại về người.Ngoài thiệt hại về tài sản, vào lúc 7 giờ 33 phút sáng cùng ngày, trên tuyến đường cao tốc Gyeongbu đoạn qua xã Wongok (thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi) đã xảy ra một vụ va chạm giữa một xe tải chở hàng 25 tấn và một xe ô tô con, khiến một người tử vong, hai người bị thương. Một vụ tai nạn khác xảy ra ở khu vực quận Suseong, thành phố Daegu, một người thiệt mạng do bị rơi từ độ cao 5m khi đang đi xuống núi. Nguyên nhân dẫn tới hai tai nạn trên được xác định là do trời mưa, đường trơn trượt.Cục khí tượng và thủy văn khuyến cáo người dân đặc biệt chú ý quản lý tài sản và các sự cố, tai nạn có thể xảy ra do mưa to kèm theo gió lớn, đặc biệt là các địa phương ven biển.