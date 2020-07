Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tháng 6 tăng 184.000 người

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 13/7 công bố trong tháng trước, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tăng 184.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 29.000 người so với mức tăng 155.000 người của tháng 5.Mức tăng số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng từng đạt 253.000 người vào tháng 3, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, sau đó có xu hướng giảm dần và chỉ tăng 163.000 người trong tháng 4.Mức tăng cao trong tháng 6 là tín hiệu cho thấy thị trường tuyển dụng đã được hồi phục phần nào sau khi bị đóng băng vì dịch COVID-19, nhưng mức chênh lệch giữa các ngành nghề lại rất lớn. Mức tăng số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở lĩnh vực dịch vụ từ 195.000 người trong tháng 5 lên thành 227.000 người trong tháng 6. Tuy nhiên, ở lĩnh vực chế tạo, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng giảm 54.000 người trong tháng 5, rồi lại giảm tiếp 59.000 người trong tháng trước, mức giảm ngày một sâu hơn.Trong số các lĩnh vực, chế tạo là ngành có nhiều việc làm chất lượng. Do đó, sự sụt giảm số lượng người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở lĩnh vực này là dấu hiệu cho thấy tình hình tuyển dụng không mấy lạc quan.Mặt khác, số người đăng ký mới hưởng trợ cấp tìm việc làm đạt 106.000 người, chủ yếu ở các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, phân phối bán lẻ. Tổng số người được hưởng trợ cấp tìm việc làm là 711.000 người, số tiền bình quân là 1.420.000 won (1.183 USD) một người.