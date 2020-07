Hàn Quốc chốt mức lương tối thiểu năm 2021

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp toàn thể lần thứ 9 ngày 14/7, Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc đã chốt mức lương tối thiểu năm 2021 là 8.720 won một giờ (7,24 USD), tăng 1,5% (130 won) so với năm nay. Lương tối thiểu một tháng sẽ là 1.822.480 won (1.513 USD).Đây là tỷ lệ tăng thấp nhất kể từ khi Hàn Quốc áp dụng hệ thống lương tối thiểu, thấp hơn cả mức tăng 2,7% năm 1998, thời điểm khủng hoảng tài chính châu Á.Sau 11 tiếng họp bàn tại Ủy ban lương tối thiểu, giới chủ và giới lao động vẫn không thu hẹp được bất đồng quan điểm. Cuối cùng, các ủy viên công ích đại diện cho lợi ích chung đã đề xuất phương án duy nhất và tiến hành biểu quyết. Có tổng cộng 9 phiếu ủng hộ và 7 phiếu chống đề xuất trên.Trong quá trình biểu quyết, 9 ủy viên đại diện giới lao động đều vắng mặt, trong đó 4 người không tham dự do phản đối đề xuất giảm lương tối thiểu của giới chủ, 5 người còn lại phản đối đề xuất của ủy viên công ích cũng không tham gia biểu quyết. Cuối cùng, chỉ có 9 ủy viên công ích và 7 ủy viên đại diện giới chủ tham gia biểu quyết. Hai ủy viên đại diện giới chủ cũng phản đối quyết định này, kiên định lập trường giữ nguyên hoặc giảm mức lương tối thiểu năm sau, và rút khỏi cuộc bỏ phiếu.Dự thảo nghị quyết về mức lương tối thiểu năm 2021 sẽ được công bố chính thức vào ngày 5/8, và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.Trong trường hợp giới chủ hoặc giới lao động đều phản đối quyết định và được công nhận lý do, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc có thể yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu thẩm định lại mức lương tối thiểu.