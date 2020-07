Hàn Quốc có thể lùi đăng cai hội nghị thường niên ADB sang năm 2023

Photo : YONHAP News

Hội nghị thường niên lần thứ 53 của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), dự kiến diễn ra tháng 9 năm nay tại thành phố Incheon, có thể sẽ được lùi sang năm 2023.Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã quyết định hoãn đăng cai hội nghị thường niên năm 2020 của ADB, để đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự hội nghị và người dân trong nước, cũng như cân nhắc lệnh hạn chế du lịch của các nước.Hàn Quốc đã chính thức đề nghị ADB hoãn tổ chức hội nghị thường niên ngày 3/7 vừa qua, và đã được Hội đồng ADB thông qua vào 6 giờ tối 13/7 (giờ địa phương).Tuy nhiên, để đăng cai hội nghị thường niên lần thứ 56 của ADB vào năm 2023, Hàn Quốc phải được Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước thành viên phê chuẩn trong hội nghị các Thống đốc tháng 9 tới.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết tới thời điểm hiện tại, chưa có quốc gia nào bày tỏ ý muốn đăng cai hội nghị thường niên ADB năm 2023. Tham khảo các trường hợp tương tự trong quá khứ thì không khó để Hàn Quốc đăng cai hội nghị năm 2023.Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nước đăng cai hội nghị thường niên của ADB năm 2003, nhưng đã phải hoãn sang năm 2005 do chiến tranh Iraq bùng nổ.Hội nghị thường niên ADB tháng 9 tới sẽ do trụ sở ADB ở Manila (Philippines) chủ trì, diễn ra theo hình thức họp trực tuyến. Các sự kiện bên lề như Hội nghị Thống đốc ngân hàng trung ương các nước bầu ra Ban chủ tịch ADB khóa mới, Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản (ASEAN+3) sẽ kéo dài trong hai ngày 17 và 18/9. Tại đây, nếu Hàn Quốc được phê chuẩn đăng cai hội nghị thường niên năm 2023 thì địa điểm tổ chức sẽ vẫn được giữ nguyên là tại thành phố Incheon.Chính quyền thành phố Incheon sẽ nỗ lực lên chiến lược tổ chức thành công sự kiện này, cũng như phương án quảng bá thương hiệu thành phố về vị thế tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thời kỳ hậu COVID-19, thu hút đầu tư để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, và quảng bá văn hóa thành phố thông qua các sự kiện văn hóa.