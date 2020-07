Hàn Quốc phản đối Nhật Bản xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng

Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jung-han trưa 14/7 đã triệu mời Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Soma Hirohisa, phản đối mạnh mẽ và hối thúc Chính phủ Tokyo ngay lập tức xóa bỏ các nội dung khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Dokdo (nằm ở cực Đông Hàn Quốc) trong Sách trắng Quốc phòng năm 2020 do Chính phủ Nhật Bản thông qua sáng cùng ngày.Chiều 14/7, quan chức cấp Vụ trưởng phụ trách chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Lee Won-ik cũng đã triệu mời Thượng tá Matsumoto Takashi thuộc Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) trú tại Hàn Quốc, phản đối việc Nhật Bản đơn phương đưa ra các lập trường liên quan tới chủ quyền lãnh thổ đảo Dokdo và việc Hàn Quốc chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật trong Sách trắng Quốc phòng năm 2020.Tương tự năm ngoái, Sách trắng Quốc phòng năm nay của Nhật Bản vẫn giữ nguyên nội dung vấn đề tranh chấp lãnh thổ đảo Takeshima (tên người Nhật gọi đảo Dokdo) và 4 hòn đảo thuộc quần đảo phương Bắc (đảo Kuril do Nga kiểm soát) vẫn chưa được giải quyết. Trên bản đồ giải thích tư thế giám sát và cảnh giác trên các vùng biển xung quanh Nhật Bản, Tokyo ghi chú đảo Dokdo bằng tiếng Nhật là Takeshima, nhấn mạnh đây là lãnh thổ của Nhật Bản.Đây là năm thứ 16 liên tiếp Tokyo khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng, kể từ thời chính quyền cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro năm 2015.Thông thường, vào tháng 4 hàng năm, Nhật Bản sẽ công bố Sách xanh Ngoại giao, khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Dokdo. Song Tokyo liên tiếp nhấn mạnh vấn đề này trong Sách trắng Quốc phòng bàn về các vấn đề quân sự được cho là ám chỉ khả năng xảy ra xung đột vũ trang với các nước láng giềng.Ngoài ra, trong Sách trắng Quốc phòng năm nay, Nhật Bản vẫn giữ nguyên thứ tự các quốc gia và vùng lãnh thổ mà nước này sẽ thảo luận về giao lưu, hợp tác quốc phòng, lần lượt là Australia, Ấn Độ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc và Nga.So với năm 2018, thứ tự của Hàn Quốc đã hai năm liên tiếp bị đẩy lùi từ vị trí thứ 2 sang vị trí thứ 4. Một số ý kiến cho rằng ý đồ của Nhật Bản là nhằm hạ thấp tầm quan trọng của Hàn Quốc.Ngoài ra, Sách trắng Quốc phòng năm nay tiếp tục gọi Bắc Triều Tiên là "mối đe dọa khẩn cấp và nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản", đồng thời nêu thêm nội dung khẳng định có vẻ miền Bắc đã có thể lắp vũ khí hạt nhân vào tên lửa đạn đạo, sở hữu năng lực tấn công Nhật Bản.Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2019, Tokyo nhận định miền Bắc đã thực hiện thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Như vậy, so với năm ngoái, Nhật Bản đã thể hiện rõ hơn lo ngại về mối uy hiếp quân sự từ Bình Nhưỡng.