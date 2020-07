Xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường của Hàn Quốc tăng mạnh 6 tháng đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 14/7 đã công bố báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 6 và nửa đầu năm". Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã xuất khẩu được 55.536 ô tô điện, tăng 82% so với năm ngoái.Riêng trong tháng 6, lượng ô tô điện xuất khẩu đạt 13.515 chiếc, tăng gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã duy trì xu hướng tăng 33 tháng liên tiếp, ba tháng gần đây liên tục xác lập mức cao kỷ lục.Xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV) xuất khẩu được 681 chiếc trong nửa đầu năm nay, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng xuất khẩu riêng trong tháng 6 đạt 232 chiếc, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Xe lai sạc điện (PHEV) xuất khẩu được 15.131 chiếc trong nửa đầu năm, tăng 26%. Tuy nhiên, lượng xe lai điện (HEV) lại chỉ đạt 56.278 chiếc, giảm 18,5%.Tổng lượng xe ô tô thân thiện môi trường xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay đạt 127.626 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết mặc dù nhu cầu trên thị trường toàn cầu co hẹp do tác động của dịch COVID-19, nhưng do các nước Mỹ, châu Âu siết chặt quy chế về phát thải các-bon, và các doanh nghiệp trong nước ra mắt nhiều mẫu xe điện mới nên lượng xuất khẩu xe vẫn tăng mạnh.Tổng lượng xe ô tô thân thiện môi trường bán ra trong nước đạt 92.970 chiếc, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ Chính phủ hỗ trợ người mua xe và áp dụng các ưu đãi về thuế. Trong đó, xe ô tô điện đạt 22.700 chiếc (tăng 27,4%), xe chạy bằng pin nhiên liệu đạt 2.600 chiếc (tăng 69%), xe lai điện đạt 64.700 chiếc (tăng 33%).Đặc biệt, trong tháng 6, lượng xe lai điện bán ra trong nước đạt mức kỷ lục 12.700 chiếc, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là nhờ hiệu ứng mẫu xe lai điện mới Sorento của hãng Kia, và doanh số mẫu xe lai điện Grandeur của hãng Hyundai tăng.Mặt khác, theo số liệu sơ bộ tháng 6, sản xuất xe ô tô trong nước giảm 10% so với một năm trước. Xuất khẩu cũng giảm 37,4%, nhưng tiêu thụ nội địa lại tăng 41,9%. Từ tháng 1 tới tháng 5, sản xuất ô tô của Hàn Quốc giảm 21,5%, vẫn khá hơn các nước khác như Ấn Độ (giảm 53%), Brazil (giảm 49%), Đức (giảm 48%), Mỹ (giảm 42%), Trung Quốc (giảm 24%), Nhật Bản (giảm 24%). Như vậy, Hàn Quốc đã vươn từ vị trí thứ 7 năm ngoái lên thứ 4 thế giới năm nay về thứ hạng sản xuất ô tô.