Một du học sinh người Hàn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ

Photo : YONHAP News

Một du học sinh người Hàn Quốc đang theo học trường Đại học DePaul, bang Chigago, Mỹ, ngày 8/7 (giờ địa phương) đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay quốc tế San Francisco.Nhật báo Chicago Tribune ngày 13/7 (giờ địa phương) đưa tin 59 trường đại học tại Mỹ, gồm Đại học DePaul, đã đâm đơn kiện Chính phủ nước này về việc hạn chế cấp visa cho du học sinh đang theo học các lớp học trực tuyến.Trong đơn kiện gửi lên tòa án ngày 12/7, các trường đại học này đã nêu trường hợp gần đây, một du học sinh người Hàn bị Chính phủ Washington áp dụng quy định giới hạn cấp visa mới, cấm nhập cảnh một cách vô lý. Theo đó, du học sinh này xuất phát từ Hàn Quốc, đến sân bay quốc tế San Francisco ngày 8/7 (giờ địa phương), nhưng bị từ chối nhập cảnh với lý do chưa hoàn tất đăng ký khóa học tại trường Đại học DePaul.Hãng tin Reuters (Anh) cũng cho biết người phát ngôn của Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đã không đề cập có áp dụng quy định cấp visa mới để cấm nhập cảnh đối với du học sinh người Hàn trên hay không.Cơ quan kiểm soát nhập cư và Hải quan (ICE) trực thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 6/7 (giờ địa phương) đã công bố dự thảo sửa đổi "Chương trình sinh viên và trao đổi khách mời (SEVP)", cho biết sẽ không cấp visa cư trú cho các học sinh, sinh viên chỉ học trực tuyến trong học kỳ mùa thu tới.Sinh viên người Hàn trên là trường hợp đầu tiên bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi IEC đưa ra thông báo này.Người phát ngôn trường Đại học DePaul đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc quy định mới của IEC đang buộc các du học sinh phải từ bỏ việc học, hạn chế những đóng góp của học sinh quốc tế cho nền kinh tế địa phương.Ngoài ra, theo hãng thông tấn DPA (Đức), trường Đại học California (UC) cũng được cho là đã đâm đơn kiện Chính phủ liên bang vào ngày 13/7 (giờ địa phương) với nội dung du học sinh người Bắc Triều Tiên sẽ chịu nhiều thiệt hại bởi quy chế cấp visa mới. Lý do là vì những du học sinh không được cư trú ở Mỹ, phải học trực tuyến từ xa sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kết nối internet ở quê nhà, không đảm bảo tiếp cận đầy đủ các khóa học. Không chỉ du học sinh người miền Bắc, các sinh viên người Syria, Somalia, Yemen, Ethiopia cũng phải chấp nhận những rủi ro tương tự khi tham gia các lớp học trực tuyến.Tuy nhiên, trong đơn khiếu nại, Đại học California dù giới thiệu trường hợp của du học sinh xuất thân Bắc Triều Tiên nhưng lại không tiết lộ người này có quốc tịch miền Bắc, hay thuộc Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryon) nhưng vẫn giữ quốc tịch miền Bắc.Tháng 11 năm ngoái, Cục Văn hóa và giáo dục (ECA) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên cho biết hiện có hai du học sinh người Bắc Triều Tiên đang cư trú tại Mỹ, cả hai đều là sinh viên. Về vấn đề này, Đài châu Á tự do (RFA) nhận định có khả năng đây là những học sinh thuộc Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản nhưng vẫn giữ quốc tịch miền Bắc.