Truyền thông Bắc Triều Tiên bày tỏ kỳ vọng về hai quan chức phụ trách quan hệ liên Triều của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bài xã luận đăng tải ngày 14/7 trên trang "Dân tộc chúng ta", trang web tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên, đã trích dẫn phần bình luận và bài viết trên báo điện tử "Thời báo tự chủ" (jajusibo.com) của Hàn Quốc, bày tỏ kỳ vọng vào Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young và Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok.Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3/7 đã chỉ định nghị sĩ Lee In-young làm Bộ trưởng Thống nhất và Cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok giữ chức Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống.Bài xã luận chỉ ra rằng ông Lee In-young và ông Im Jong-seok đều phê phán các vấn đề của Nhóm công tác Hàn-Mỹ, đồng thời nhận định dù khắc phục khó khăn là không hề dễ dàng, song Seoul cần thể hiện dũng khí và quyết tâm nếu muốn bước những bước tiến độc lập, không phụ thuộc vào Mỹ.Một trang tuyên truyền khác của miền Bắc là “Meari” (Tiếng vọng) còn trích dẫn cuộc khảo sát của Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter, cho biết nhiều người Hàn yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc có thái độ tự chủ hơn và từ bỏ tư tưởng thân Mỹ.Ngoài ra, kênh tuyên truyền đối ngoại của miền Bắc "Tongil Voice" (Tiếng vọng thống nhất) đã đăng tải ba bài viết, liên tục nhấn mạnh thông điệp của các tổ chức dân sự yêu cầu dẹp bỏ mối quan hệ Hàn-Mỹ.Đến nay, miền Bắc vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về động thái chỉ định một loạt nhân sự thống nhất, an ninh, ngoại giao mới của Hàn Quốc. Song, các chuyên gia phân tích việc truyền thông Bắc Triều Tiên liên tục trích dẫn quan điểm của các tổ chức dân sự và người dân Hàn Quốc cho thấy Bình Nhưỡng đang gián tiếp bày tỏ kỳ vọng của mình.Truyền thông miền Bắc đăng tải các bài báo trên ba tuần sau khi nước này tạm dừng kế hoạch quân sự trả đũa hành vi rải truyền đơn của các tổ chức dân sự người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.Ngày 24/6, chủ trì cuộc họp sơ bộ trước thềm cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động khóa VII, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định tạm dừng kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc.