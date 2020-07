Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/7 đã có buổi tiếp xúc với báo giới, cho biết sớm nhất trong tuần này, Bộ có thể xử lý hủy giấy phép hoạt động của tổ chức Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên và tổ chức "Keunsaem" (Ao lớn) do anh em nhà hoạt động người tị nạn miền Bắc Park Sang-hak điều hành.Theo quan chức trên, Bộ sẽ lắng nghe lập trường của các tổ chức, tạo điều kiện để tổ chức trình thư bày tỏ quan điểm tới ngày 15/7, và sẽ xem xét đầy đủ ý kiến của tổ chức.Ngày 29/6 vừa qua, Chủ tịch Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak đã không tham dự buổi chất vấn do Bộ Thống nhất tổ chức, nên Bộ đã tạo thêm cơ hội để ông này trình bày quan điểm. Riêng em trai của ông Park Sang-hak là ông Park Jong-oh, Chủ tịch tổ chức "Keunsaem", đã tham gia buổi chất vấn nên không phải đệ trình thêm ý kiến.Nếu Chủ tịch Park Sang-hak trình ý kiến liên quan thì phải qua tuần sau Bộ Thống nhất mới có thể quyết định vấn đề hủy giấy phép hoạt động của hai tổ chức này.Trong một diễn biến liên quan, ông Park Sang-hak ngày 13/7 (giờ địa phương) đã gửi bài viết cho tờ Bưu điện Washington (WP) của Mỹ, lên án Chính phủ Hàn Quốc vì ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn sang phía Bắc Triều Tiên.Theo đó, Chủ tịch Park chỉ trích mạnh mẽ Chính phủ Hàn Quốc vì quy kết các hoạt động rải truyền đơn bằng bóng bay sang miền Bắc là hành vi bất hợp pháp, và gây sức ép bằng cách khởi tố các tổ chức anh em ông đang điều hành, đồng thời có động thái hủy giấy phép hoạt động của các tổ chức này.Về vấn đề này, quan chức Bộ Thống nhất cho rằng hành vi rải truyền đơn dù thuộc đối tượng hoạt động tự do, song nếu đe dọa tới tính mạng và quyền sở hữu tài sản của người dân khu vực tiếp giáp biên giới thì Chính phủ có thể hạn chế các hoạt động này. Do đó, các tổ chức phải triển khai phương thức khác để đảm bảo quyền lợi cập nhật thông tin về thế giới bên ngoài cho người dân miền Bắc mà không gây thiệt hại nào cho người dân ở khu vực biên giới, cũng như không gây căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc.