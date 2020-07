Vắc-xin COVID-19 của hãng Moderna Mỹ cho kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đầu đầy hứa hẹn

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/7 (giờ địa phương) đưa tin hãng sản xuất dược phẩm Moderna của Mỹ đã thành công trong việc hình thành kháng thể, tức kích thích khả năng miễn dịch, trên toàn bộ đối tượng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu nhằm phát triển vắc-xin COVID-19.Theo kết quả thử nghiệm công bố trên Tạp chí Y học New England (The New England Journal of Medicine), trong những người tham gia thử nghiệm lâm sàng không có ai bị tác dụng phụ nghiêm trọng.Tuy nhiên, những người được tiêm thuốc lần hai, hoặc tiêm lượng thuốc nhiều cho thấy một số phản ứng nhẹ, như mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau nhức cơ bắp.Hãng Moderna là đơn vị đầu tiên trên thế giới tiến hành thử nghiệm lâm sàng bằng cách tiêm vắc-xin COVID-19 lên người vào ngày 16/3. Đối tượng tham gia thử nghiệm gồm 45 người trưởng thành khỏe mạnh, chia thành ba nhóm 15 người, lần lượt được tiêm 25, 100 và 250 µg (microgram) thuốc, chia làm hai đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày.Hãng này đang chuẩn bị tiến hành giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng trong thử nghiệm lâm sàng, dự kiến bắt đầu ngày 27/7 tới.