Hàn Quốc duy trì tình trạng mất việc 4 tháng liên tiếp

Theo báo cáo ngày 14/7 của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, số người có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 6 vừa qua đạt 27,05 triệu, giảm 352.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, tình trạng người dân mất việc tại Hàn Quốc đã kéo dài 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm nay. Lần gần đây nhất xảy ra tình trạng này là từ tháng 10/2009 đến tháng 1/2010, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Trong tháng 6, tỷ lệ có việc làm của lao động 15 tuổi trở lên đạt 60,4%, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất tính riêng các tháng 6 trong vòng 10 năm trở lại đây.Tổng dân số tham gia hoạt động kinh tế trong tháng trước đạt 28,2 triệu, giảm 262.000 người so với tháng 6/2019. Dân số không tham gia hoạt động kinh tế, tức những người có khả năng lao động nhưng không chủ động tìm việc, là 16,49 triệu, tăng 542.000 người so với cùng kỳ năm trước.Tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,3% lên 4,3%, mức cao nhất trong các tháng 6 từ năm 1999 đến nay.