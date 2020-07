Chỉ số giá xuất khẩu Hàn Quốc tăng hai tháng liên tiếp do giá dầu phục hồi

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/7 đã công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu Hàn Quốc tháng 6. Theo đó, chỉ số giá xuất khẩu tháng 6 đạt 94,75 điểm, tăng 0,3% so với tháng 5 và giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu loại bỏ ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tính theo giá tiền ngoại tệ trên hợp đồng, giá xuất khẩu tháng 6 tăng 1,6% so với tháng trước và giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Chế phẩm than và dầu mỏ tăng 25,7% khiến giá xuất khẩu sản phẩm công nghiệp cũng tăng 0,3%. Tuy nhiên, giá các thiết bị máy tính, điện tử và dụng cụ quang học giảm 1,7% do tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đô-la Mỹ giảm so với tháng trước. Đặc biệt, giá xuất khẩu chíp DRAM và bộ nhớ flash, hai mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc, lần lượt giảm 1,5% và 4,9%.Một quan chức BOK giải thích nguyên nhân là do giá dầu quốc tế tăng hai tháng gần đây trong khi đà khôi phục giá chíp bán dẫn vẫn đang chững lại, khiến giá xuất khẩu tháng 6 tăng so với tháng trước nhưng vẫn giảm so với tháng 6/2019, tuy nhiên mức giảm đã chậm lại.Ngoài ra, giá nhập khẩu tháng 6 cũng tăng 2,5% so với tháng 5 do giá dầu thế giới tăng, và giảm 7,3% so với cùng kỳ một năm trước. Giá nhập khẩu nguyên liệu thô tăng 9,9%, nguyên liệu bán thành phẩm tăng 0,9% so với tháng 5. Giá tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng lần lượt giảm 0,6 và 0,8%.