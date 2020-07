Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành xin lỗi vì cáo buộc quấy rối tình dục đối với cố Thị trưởng Seoul

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan đã chính thức xin lỗi về những cáo buộc quấy rối tình dục đối với cố Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon.Tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng ngày 14/7, ông Lee bày tỏ rất lấy làm tiếc về những cáo buộc đối với cả cố Thị trưởng Park và cựu Thị trưởng thành phố Busan Oh Keo-don.Ông Lee cho biết với cương vị Chủ tịch đảng cầm quyền, ông tự thấy phải chịu trách nhiệm vì đã làm công chúng thất vọng, và vì lỗ hổng trong bộ máy hành chính do sự qua đời của cố Thị trưởng Park. Ông cũng gửi lời an ủi và xin lỗi tới thư ký cũ của ông Park đã nộp đơn tố cáo ông này quấy rối tình dục.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành hối thúc chính quyền thành phố Seoul nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật về những cáo buộc đối với ông Park, đồng thời nhấn mạnh cần dừng ngay những quy kết vô căn cứ về nạn nhân, và không biến những nỗi đau của nạn nhân thành vấn đề chính trị.Trong một diễn biến liên quan, chính quyền thành phố Seoul ngày 15/7 tuyên bố sẽ làm sáng tỏ cáo buộc cố Thị trưởng Park quấy rối tình dục nữ thư ký. Thành phố dự kiến lập một nhóm điều tra có sự tham gia của khối Nhà nước và tư nhân, trong đó có đại diện các tổ chức phụ nữ và chuyên gia pháp lý, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình điều tra. Thành phố sẽ thảo luận với đại diện tổ chức phụ nữ về hoạt động, lịch trình cụ thể của nhóm điều tra, cam kết tránh làm tổn thương và hỗ trợ tối đa cho nạn nhân, như nhận tư vấn từ các chuyên gia, điều trị tâm lý.