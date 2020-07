Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong cử 21 giáo viên tiếng Hàn tới 15 nước

Photo : YONHAP News

Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong ngày 15/7 cho biết sẽ tiếp tục cử giáo viên tiếng Hàn ra nước ngoài sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19.Cụ thể, Quỹ sẽ cử 21 giáo viên tới 20 Trung tâm Hàn ngữ Sejong ở 15 nước thuộc các khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ. Các giáo viên được phái cử sẽ vừa phụ trách giảng dạy tiếng Hàn và các nghiệp vụ hành chính tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong, vừa tham gia phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu học tiếng Hàn tại nước bản địa.Trong trường hợp các giáo viên này không thể xuất cảnh tới các nước như dự kiến do dịch COVID-19, Quỹ sẽ triển khai giảng dạy trực tuyến. Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các giáo viên, Quỹ sẽ cung cấp dịch vụ quản lý an toàn khẩn cấp 24/24, tham gia bảo hiểm du lịch, và cung cấp vật phẩm phòng dịch cho các giáo viên như khẩu trang, nước sát khuẩn.Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giáo viên tiếng Hàn trên trang web (http://apply.ksif.or.kr) với các ứng viên có chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn tới hết ngày 23/7, sau đó tiến hành phỏng vấn và lựa chọn, đào tạo trong nước. Các giáo viên trúng tuyển sẽ được cử tới làm việc ở các nước tới hết ngày 30/6/2022.Giám đốc Quỹ Kang Hyun-hwa cho biết việc phái cử giáo viên lần này nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn ngày một gia tăng nhờ làn sóng Hallyu và thành quả đối phó dịch COVID-19 của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục đào tạo tiếng Hàn cả trực tiếp và trực tuyến, chuẩn bị cho thời đại hậu COVID-19.