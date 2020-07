Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc giảm hơn 22% nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/7 công bố trong nửa đầu năm nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 7,66 tỷ USD, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn được giải ngân trên thực tế đạt 4,7 tỷ USD, giảm 23,9%.Một quan chức Bộ công nghiệp giải thích do nhiều nước trên thế giới ban lệnh hạn chế di chuyển, bất ổn gia tăng do đại dịch COVID-19 nên FDI có xu hướng giảm chung trên toàn cầu, ảnh hưởng tới Hàn Quốc.Tuy nhiên, mức giảm trên của Hàn Quốc vẫn tương đối thấp so với các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản. Trong quý I năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ giảm 35,5%, Nhật Bản giảm tới 80,9%.Mức giảm thấp của Hàn Quốc được phân tích là bởi Seoul vẫn thu hút được nhiều khoản đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, một phần trong những nỗ lực đối phó với các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.Trong nửa đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào các ngành công nghiệp mới đạt 3,81 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng đầu tư ở lĩnh vực này trên tổng FDI tăng từ 38,1% lên 49,7% nhờ cơ hội thu hút đầu tư vào các lĩnh vực "không tiếp xúc" như giao dịch trực tuyến, giáo dục trực tuyến nở rộ trong thời kỳ dịch COVID-19.Triển vọng FDI nửa cuối năm nay không mấy sáng sủa do dịch COVID-19. Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) dự báo FDI toàn cầu năm nay sẽ đạt 1.000 tỷ USD, giảm 40% so với năm ngoái, và giảm thêm từ 5-10% xuống dưới 900 tỷ USD trong năm sau.Chính phủ Hàn Quốc đang một mặt tập trung thu hút đầu tư vào ba ngành công nghiệp hàng đầu là chíp bán dẫn, sinh học và xe ô tô tương lai, mặt khác vừa có kế hoạch tăng cường thu hút đầu tư ở các lĩnh vực giao dịch điện tử, máy móc kỹ thuật số, do sự gia tăng nhu cầu về các hoạt động "không tiếp xúc".Ngoài ra, Chính phủ đã quyết định lập "Khu đầu tư công nghệ cao" để hỗ trợ liên ngành về đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao đa dạng trong và ngoài nước, bồi dưỡng thành cụm công nghệ cao quy mô toàn cầu. Chính phủ sẽ cải thiện quy chế, như nâng hạn mức hỗ trợ tiền mặt, nâng tỷ lệ hỗ trợ ngân sách, tăng cường ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp đầu tư tại đây.