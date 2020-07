TikTok bị xử phạt do vi phạm quy định bảo vệ thông tin cá nhân tại Hàn Quốc

Photo : KBS WORLD Radio

Chính phủ Hàn Quốc đã áp mức phạt cao kỷ lục với mạng xã hội TikTok của doanh nghiệp Trung Quốc ByteDance do vi phạm quy định về thông tin cá nhân.Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc ngày 15/7 đã mở cuộc họp toàn thể, quyết định phạt TikTok tổng cộng 186 triệu won (154.800 USD) do vi phạm Luật bảo vệ thông tin cá nhân. Theo Ủy ban này, TikTok đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi mà không hề có sự đồng ý của đại diện pháp lý.Theo đó, chính sách bảo mật thông tin cá nhân của TikTok có nội dung không cung cấp dịch vụ cho trẻ em dưới 14 tuổi, nhưng ứng dụng này lại không xác nhận độ tuổi của người dùng trong bước đăng ký, cụ thể là không yêu cầu người dùng nhập ngày tháng năm sinh hay đánh dấu trên 14 tuổi.Từ ngày 31/5/2017 tới 6/12/2019, hãng đã thu thập thông tin cá nhân của ít nhất hơn 6.000 trẻ em dưới 14 tuổi. Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc đã chặn các tài khoản này.Ngoài ra, TikTok đã không công khai và thông báo cho người dùng khi chuyển thông tin cá nhân của họ ra nước ngoài.Theo luật hiện hành, các đơn vị muốn chuyển thông tin cá nhân người dùng ra nước ngoài thì phải thông báo hoặc nhận được sự đồng ý của người dùng, hoặc phải công khai điều này trong mục chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Tuy nhiên, TikTok đã ủy thác thông tin cá nhân người dùng Hàn Quốc cho các doanh nghiệp dịch vụ điện toán đám mây của Mỹ và Singapore mà bỏ qua quy trình này.Phía TikTok cam kết sẽ dừng ngay các sai phạm trên và có biện pháp khắc phục, tránh tái diễn sai phạm, như đào tạo định kỳ cho người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân. Ngoài ra, TikTok phải nộp kết quả khắc phục trong vòng một tháng kể từ ngày được thông báo.Ở một diễn biến liên quan, liên tiếp nhiều ý kiến trong dư luận đang bày tỏ lo ngại về hành vi "gián điệp" có sự can thiệp của các cơ quan Trung Quốc thông qua mạng xã hội TikTok. Mỹ đã cấm toàn bộ quân đội nước này sử dụng TikTok với lý do "lo ngại về an ninh". Nhiều nước khác trên thế giới cũng dấy lên tranh cãi về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của ứng dụng này.