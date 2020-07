Anh hùng chiến tranh Paik Sun-yup được an táng tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon

Photo : YONHAP News

Lễ an táng anh hùng chiến tranh Paik Sun-yup, Đại tướng 4 sao đầu tiên của Hàn Quốc, đã được cử hành trang nghiêm tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon vào 11 giờ trưa 15/7.Theo di nguyện của ông, đất lấy từ 8 trận địa ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã được đem về để rắc trên mộ người đã khuất. Ông Paik được chôn cất trong quân phục tương tự bộ quân phục chiến đấu ông từng mặc trong chiến tranh, hàm ý tiếp tục đồng hành với những đồng đội đã ngã xuống.Từ 7 giờ sáng cùng ngày, lễ truy điệu Đại tướng Paik đã được cử hành trong một tiếng tại bệnh viện Asan Seoul. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams, cùng các quan chức Lục quân, Quốc hội, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai.Ông Paik được phong làm Đại tướng Lục quân đầu tiên của quân đội Hàn Quốc năm 1953 nhờ những công lao trong chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù là tướng 4 sao đầu tiên, được tôn vinh là anh hùng chiến tranh, nhưng ông lại bị chỉ trích là có khuynh hướng thân Nhật do từng phục vụ hai năm cho Lực lượng đặc nhiệm Gando của đế quốc Nhật Bản ở Mãn Châu, đơn vị từng truy quét quân đội độc lập trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc. Sáng 15/7, một tổ chức dân sự còn tổ chức họp báo để phản đối an táng ông Paik ở Nghĩa trang quốc gia Seoul.Đại tướng Paik Sun-yup từ trần ngày 10/7, hưởng dương 100 tuổi.