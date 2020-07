Phó Thủ tướng Hàn Quốc:

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 15/7 đã chia sẻ trên tài khoản facebook cá nhân về thông tin tình trạng mất việc tại Hàn Quốc kéo dài 4 tháng liên tiếp từ tháng 3 năm nay. Ông cho biết cảm thấy nặng lòng khi chứng kiến nhiều người dân đang gặp khó khăn do việc làm bị cắt giảm, nhưng cũng đồng thời nhận định thị trường lao động đang có dấu hiệu phục hồi.Cụ thể, Phó Thủ tướng Hong đánh giá so với năm ngoái, tuy số người có việc làm giảm nhưng mức giảm đang cải thiện dần. Theo đó, so với cùng kỳ năm 2019, số người có việc làm tháng 4 giảm 476.000 người, tháng 5 giảm 392.000 người, đến tháng 6 chỉ giảm 352.000 người. Số người xin thôi việc tạm thời đã giảm từ 1.600.000 người trong tháng 3 xuống 730.000 trong tháng 4.Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số lao động ngành chế tạo trong tháng 5 giảm 57.000, tháng 6 giảm 65.000, tức là tình hình lao động ngành này ngày càng bi quan.Tiến độ phục hồi việc làm ở người lao động độ tuổi 20 cũng tương đối chậm hơn các nhóm tuổi khác. Tỷ lệ lao động ở nhóm tuổi 20 trong tháng 5 giảm 2,4%, tháng 6 giảm 2,5%.Do tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước vẫn còn rất phức tạp, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki tuyên bố sẽ đẩy nhanh các hoạt động trong dự thảo ngân sách bổ sung lần ba để đối phó với cú sốc tuyển dụng và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Cụ thể, trong ngân sách bổ sung lần ba, Chính phủ sẽ tăng trợ cấp tìm việc làm để tạo thêm hơn 570.000 việc làm mới, xúc tiến đầu tư “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal) và thúc đẩy bảo hiểm việc làm quốc gia.