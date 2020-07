BOK giữ nguyên mức lãi suất 0,5%

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/7 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,5%, đúng theo dự đoán của dư luận.Trước đó, BOK đã hai lần hạ sâu lãi suất vào tháng 3 (từ 1,25% xuống 0,75%) và tháng 5 (0,75% xuống 0,5%).Sau hai lần này, có vẻ Ngân hàng trung ương nhận định không cần thiết cắt giảm thêm lãi suất, do thị trường tài chính khá ổn định và thị trường nhà đất đang nóng lên quá mức.Ngoài ra, BOK nhận định có khả năng kinh tế Hàn Quốc sẽ co hẹp nhanh hơn tốc độ dự đoán hồi tháng 3. Trong quý I năm nay, kinh tế trong nước đã tăng trưởng -1,3% so với quý IV năm ngoái, mức sụt giảm sâu nhất kể từ quý IV năm 2008.Ngân hàng trung ương dự đoán đầu tư xây dựng và cơ sở hạ tầng sẽ tăng trưởng ổn định, tuy nhiên mức độ phục hồi tiêu dùng và xuất khẩu sẽ chậm hơn mong đợi. Theo đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay có thể sẽ thấp hơn cả mức dự đoán -0,2% hồi tháng 5, bất chấp các biện pháp hỗ trợ trong dự thảo ngân sách bổ sung lần ba quy mô 35.000 tỷ won (29 tỷ USD) của Chính phủ.Trước đó, BOK dự đoán trong tình huống xấu nhất khi thế giới đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai trong nửa cuối năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 sẽ là -1,8%.