Hàn Quốc ghi nhận 47 ca nhiễm COVID-19 ngoại nhập trong ngày 15/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 16/7, Hàn Quốc phát sinh 61 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 13.612 người.61 ca nhiễm mới gồm 47 ca ngoại nhập và 14 ca phát sinh trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm ngoại nhập nhiều nhất kể từ khi ghi nhận 51 ca ngày 25/3.Trong các ca nhiễm này, 20 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch ở sân bay và cảng biển, 27 người còn lại xác nhận dương tính với virus COVID-19 trong thời gian cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Cụ thể, tỉnh Gyeonggi có 18 ca, thành phố Daegu và tỉnh Gangwon mỗi nơi 2 ca, thành phố Seoul, Incheon, Ulsan, tỉnh Bắc Chungcheong và Nam Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Từ ngày 26/6 đến nay, số ca nhiễm ngoại nhập đã ba tuần liên tiếp duy trì mức hai chữ số.Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tái bùng phát, nhiều nước trên thế giới lại nới lỏng các biện pháp phong tỏa, số người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc tăng do ngành nông nghiệp và công nghiệp trong nước đang vào mùa cần nhân công đã khiến số ca nhiễm COVID-19 ngoại nhập liên tiếp gia tăng.Cơ quan phòng dịch nhận định các ca nhiễm ngoại nhập ít có khả năng lây lan ra cộng đồng trong quá trình tự cách ly. Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 lại đang có xu hướng tăng, gây bất an và gánh nặng cho hệ thống phòng dịch và y tế trong nước.Tính đến cuối tuần trước, số ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng cũng dao động từ 20-40 người, nhưng đã giảm xuống mức 10 người trong tuần này.Số ca nhiễm COVID-19 mới ngày 15/7 ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô là 31 người, gồm cả ca nhiễm xuất hiện trong cộng đồng và ca nhiễm ngoại nhập. Tỉnh Gyeonggi đã ghi nhận tổng cộng 1.404 ca nhiễm COVID-19 đến nay, vượt xa 1.393 ca nhiễm ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Như vậy, đã có 10 tỉnh, thành phố trên toàn Hàn Quốc xuất hiện dịch COVID-19.Trong ngày 15/7, Hàn Quốc có thêm 2 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 291 người.