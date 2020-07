Trung bình một người hâm mộ Hallyu chi 1.700 USD để du lịch Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 16/7 đã công bố báo cáo khảo sát thị trường du lịch làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Theo đó, trong năm ngoái, ước tính số tiền một khách du lịch Hallyu đã chi tiêu đạt 1,21 triệu won (1.700 USD).Trong đó, chi phí dành cho mua sắm phổ biến chiếm nhiều nhất với 360.000 won (302 USD); chi phí nhà nghỉ, khách sạn là 220.000 won (184 USD); chi phí ăn uống 180.000 won (155 USD); và chi phí mua sắm sản phẩm văn hóa Hallyu là 160.000 won (138 USD).Quy mô khách du lịch Hallyu năm 2019 đạt 1.116.422 người, chiếm 7,4% tổng du khách quốc tế tới Hàn Quốc. Nếu tính trên diện rộng hơn, bao gồm cả khách du lịch ẩm thực, khách trải nghiệm cuộc sống ở chùa chiền, quy mô đạt tới 8.553.234 người, chiếm 55,4% khách du lịch quốc tế.Trong năm ngoái, ước tính quy mô chi tiêu của khách du lịch Hallyu tại Hàn Quốc đạt 1.350 tỷ won (1,12 tỷ USD), kích thích sản xuất tăng 2.469 tỷ won (2,05 tỷ USD), tạo hiệu quả tuyển dụng cho khoảng 13.518 người.Yếu tố lớn nhất khiến khách du lịch Hallyu đến Hàn Quốc chính là ảnh hưởng từ Kpop. Theo kết quả khảo sát trực tuyến với 12.633 fan hâm mộ Hallyu toàn cầu do KTO thực hiện từ tháng 8 đến tháng 9 năm ngoái, nhóm nhạc Kpop được yêu thích nhất là "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS), chiếm 36,1%. Tiếp đó lần lượt là EXO (10,4%), Super Junior (8,2%), Big Bang (5,6%), Shinhwa (3%), IU (2,7%), Thời đại thiếu nữ SNSD (2,7%), và TWICE (2,5%).Đặc biệt, có tới 86,8% người tham gia khảo sát cho biết Kpop chính là yếu tố dẫn tới quyết định du lịch Hàn Quốc. Các đối tượng này cho biết họ đã từng mua sản phẩm liên quan đến ngôi sao Kpop, thăm những nơi chụp ảnh quảng cáo của thần tượng như tàu điện ngầm, và ghé thăm quán cà phê của người nổi tiếng.Theo báo cáo trên, fan hâm mộ Hallyu chủ yếu ở độ tuổi 10 đến 20. Do đó, ngành công nghiệp du lịch cần cân nhắc các giá trị và hiệu quả tương lai để thu hút fan hâm mộ trẻ tuổi du lịch Hàn Quốc.