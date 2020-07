Chính phủ công bố kế hoạch xúc tiến chính sách thúc đẩy làn sóng văn hóa Hallyu mới

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/7 đã tổ chức cuộc họp điều phối và rà soát các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia do Thủ tướng Chung Sye-kyun chủ trì, thảo luận và công bố "Kế hoạch xúc tiến chính sách thúc đẩy làn sóng văn hóa Hallyu mới".Kế hoạch lần này do các bộ, ban ngành hữu quan liên quan hợp tác soạn thảo, gồm ba chiến lược hỗ trợ lớn là "đa dạng hóa nội dung Hallyu", "thúc đẩy ngành công nghiệp liên quan tới Hallyu", và "tạo nền tảng bền vững để lan rộng làn sóng văn hóa Hallyu".Về các bài toán chính sách trọng điểm, Chính phủ đã nhất trí nuôi dưỡng ngành thể thao điện tử (eSports) thành nội dung văn hóa Hallyu toàn cầu, nhân dịp xây dựng Nhà thi đấu thể thao điện tử và Đại hội thể thao điện tử Hàn-Trung-Nhật lần thứ nhất dự kiến diễn ra tháng 11 năm nay.Đặc biệt, Chính phủ sẽ hỗ trợ sản xuất nội dung thực tế, mở rộng cơ sở hạ tầng trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng thành nội dung văn hóa Hallyu mới dựa trên nền tảng mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G).Về bài toán đa dạng hóa nội dung văn hóa Hallyu ở các lĩnh vực văn hóa đời sống, di sản văn hóa và nghệ thuật, Chính phủ sẽ xúc tiến dự án tăng cường hình ảnh đất nước Hàn Quốc, quán ăn Hàn Quốc ở nước ngoài, tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa Hallyu ở trong và ngoài nước.Liên quan tới bài toán tăng cường sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp Hallyu, Chính phủ sẽ cho xây dựng các trung tâm quảng bá và trải nghiệm K-beauty ở khu phố Myeongdong, quận Gangnam (Seoul), đồng thời kết nối với các ngôi sao Hallyu để quảng bá nông sản, thực phẩm của Hàn Quốc.Cùng với đó, Chính phủ cũng tổ chức các lễ hội văn hóa Hàn Quốc trực tuyến và trực tiếp nhằm thúc đẩy du lịch Hallyu; tổ chức mỗi năm hai đợt triển lãm Hallyu với sự hợp tác của các cơ quan, ban, ngành liên quan nhằm quảng bá làn sóng văn hóa Hallyu; và hỗ trợ phát triển các sản phẩm Hallyu.Chính phủ đã nhất trí điều hành Ủy ban hợp tác Hallyu có sự tham gia của Nhà nước và tư nhân, do Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch đứng đầu, nhằm quản lý hiệu quả các chính sách liên quan tới Hallyu.Các nội dung cụ thể đã được đề cập trong "Kế hoạch tổng hợp Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" công bố ngày 14/7 vừa qua. Các chính sách về Halyu mới sẽ sớm được thực thi để bắt kịp với Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc.