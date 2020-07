BTS lập kỷ lục nghệ sĩ nước ngoài bán nhiều album nhất ngày đầu phát hành tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Công ty giải trí Big Hit Entertainment ngày 16/7 thông báo album thứ 4 tại Nhật của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) - "MAP OF THE SOUL: 7~JOURNEY" đã bán được tổng cộng 447.869 bản trong ngày đầu lên kệ 15/7, và xếp thứ nhất bảng xếp hạng album trong tuần của Oricon.Như vậy, BTS đã phá kỷ lục album bán ra trong ngày đầu phát hành của một nghệ sĩ nước ngoài tại Nhật Bản. Đây cũng là album bán chạy nhất ngày đầu tiên trong các album BTS tung ra thị trường "xứ sở hoa anh đào".Big Hit cho biết con số trên cao gấp đôi thành tích hơn 188.000 bản bán ra thị trường trong ngày đầu phát hành album thứ ba tại Nhật "FACE YOURSELF" của BTS tháng 4/2018.Album "MAP OF THE SOUL: 7~JOURNEY" đang thu hút sự quan tâm không chỉ tại riêng Nhật Bản mà nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.Ngay sau khi ra mắt, album đã nhanh chóng leo lên ngôi vị đầu bảng xếp hạng "Top album" của iTunes tại 81 quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Ấn Độ. Ca khúc tiếng Nhật "Your eyes tell" với sự tham gia sáng tác của thành viên Jung-kook còn chiếm vị trí đầu bảng "Top song" của iTunes ở 93 nước.Ca khúc chủ đề "Stay Gold" từng thành công trong tháng trước cũng đã giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng ở 81 nước trên thế giới."MAP OF THE SOUL: 7~THE JOURNEY" là album tiếp theo tại Nhật Bản của BTS sau 2 năm 3 tháng. Album có tổng cộng 13 ca khúc tiếng Nhật.Album chính thức thứ 4 của BTS "MAP OF THE SOUL: 7" ra mắt hồi tháng 2 vừa qua cũng thu hút sự chú ý khi bán ra 429.000 bản tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 36 năm, một nghệ sĩ nước ngoài dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon trong nửa đầu năm. Chủ nhân trước đó của ngôi vị này là ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson với bản hit “Thriller” năm 1984.