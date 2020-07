35 người đầu tiên từ chối nghĩa vụ quân sự được phê duyệt thực hiện nghĩa vụ thay thế

Photo : YONHAP News

Ủy ban thẩm định đối tượng thực hiện nghĩa vụ thay thế thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/7 đã mở cuộc họp toàn thể đầu tiên, quyết định cho phép 35 người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo hay tự do lương tâm tham gia nghĩa vụ thay thế.35 người này đều từng bị khởi tố với cáo buộc trốn tránh nghĩa vụ quân sự do là tín đồ chứng nhân của Đức Giê-hô-va, nhưng sau đó đã được tòa án phán quyết vô tội.Do tòa án đã xác nhận 35 người trên vô tội, căn cứ "Luật binh lực thay thế và phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế", những người này sẽ được Ủy ban thẩm định cho phép tham gia nghĩa vụ thay thế ngay mà không cần trải qua các bước điều tra và thẩm định.Theo đó, từ tháng 10 tới, 35 người này sẽ bắt đầu phục vụ công ích tại các trại cải tạo thuộc Bộ Tư pháp trong 36 tháng, đảm nhận nhiệm vụ phân phát bữa ăn, vệ sinh y tế, quản lý cơ sở.Trong cuộc họp cùng ngày, Ủy ban thẩm định đối tượng thực hiện nghĩa vụ thay thế đã thiết lập các tiêu chí cân nhắc trong quá trình thẩm định.Đầu tiên, lĩnh vực thẩm định được phân thành ba loại gồm "thực thể lương tâm", "tính chân thật của lương tâm" và "sự ràng buộc của lương tâm". Cùng với đó, yếu tố phán đoán cũng được chia làm "tín ngưỡng tôn giáo" và "tín ngưỡng cá nhân"."Tín ngưỡng tôn giáo" được chia làm 8 yếu tố xem xét, gồm có phải tín đồ tôn giáo chính thức hay không; nội dung giáo lý liên quan đến lý do từ chối nhập ngũ; lý do từ chối nhập ngũ liệu chỉ xuất phát từ những căn cứ dựa trên giáo lý của tôn giáo; liệu các tín đồ có thực sự từ chối nghĩa vụ quân sự; động cơ và lý do đặt đức tin vào tôn giáo; thời gian tham gia tín ngưỡng và các hoạt động tôn giáo thực tế; lý do và động cơ nếu lập một tôn giáo mới; và lối sống toàn diện.8 yếu tố xem xét đối với "tín ngưỡng cá nhân" gồm nội dung và căn cứ cụ thể về tín ngưỡng; lý tưởng và mục đích thành lập tổ chức hoạt động tín ngưỡng; động cơ và lý do hình thành tín ngưỡng; thời điểm hình thành tín ngưỡng; có các hoạt động bên ngoài liên quan tới tín ngưỡng hay không; có tư tưởng nhất quán đối với tín ngưỡng hay không; có hành động theo tín ngưỡng hay không; và lối sống toàn diện.Ủy ban thẩm định cho biết đã thiết lập các yếu tố xem xét này sau khi tham khảo góp ý của các chuyên gia, các trường hợp tương tự ở nước ngoài, và các vụ kiện liên quan của Tòa án Hiến pháp và Tòa án tối cao.Ủy ban giải thích sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng để hoàn thiện và sửa đổi thêm các nội dung liên quan trong tương lai.