Số người tị nạn được phép lưu trú tại Hàn Quốc vượt mốc 3.000 người

Photo : YONHAP News

Theo "Thống kê thường niên năm 2019" công bố ngày 16/7 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, từ năm 1994 đến 2019, tổng cộng 3.373 người nước ngoài đã được Chính phủ Hàn Quốc công nhận tư cách người tị nạn và cấp phép cư trú nhân đạo. Tổng số người xin tị nạn là 64.357 trường hợp, vượt mốc 50.000 người sau 25 năm.Cụ thể, từ năm 1994 đến 2019, Chính phủ Hàn Quốc công nhận tư cách người tị nạn cho 1.022 người và cấp phép cư trú nhân đạo cho 2.217 người. Năm 2019, trong tổng số 5.598 hồ sơ thẩm định, chỉ có 79 người được Chính phủ công nhận người tị nạn, 232 người được cấp phép lưu trú nhân đạo, tổng cộng 311 người có thể lưu trú tại Hàn Quốc.Giấy phép cư trú nhân đạo không có chức năng công nhận tư cách người tị nạn, mà do Bộ Tư pháp cấp nếu xét thấy người đó có thể bị đe dọa tính mạng nếu quay trở về nước.Số người xin tị nạn trong năm 2019 là 15.451 trường hợp, giảm khoảng 4% so với một năm trước (16.173 trường hợp), duy trì xu hướng vượt mốc 10.000 người hai năm liên tiếp.Bộ Tư pháp phân tích nguyên nhân là do Luật người tị nạn bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2013. Trong vòng 7 năm sau đó, số người xin tị nạn đã tăng gấp gần 10 lần (khoảng 5.000 trường hợp) so với khoảng thời gian 19 năm trước đó (1994-2012).Xét theo quốc tịch, người mang quốc tịch Nga xin tị nạn nhiều nhất (18,3%), tiếp đó là quốc tịch Kazakhstan với 14,9% (2.236 người), và Trung Quốc với 12,9% (2.000 người). Đây là lần đầu tiên số người tị nạn quốc tịch Nga vượt qua Trung Quốc, do đó có thể ảnh hưởng đến việc miễn thị thực đối với công dân Nga nói chung.Tháng 11 năm 2013, Hàn Quốc và Nga đã ký thỏa thuận miễn thị thực, công dân Nga được miễn visa khi tới Hàn Quốc với thời hạn lưu trú từ 60 ngày trở xuống, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.Quan chức Bộ Tư pháp giải thích thỏa thuận miễn thị thực giúp công dân Nga đến Hàn Quốc dễ dàng hơn có thể là lý do khiến số người mang quốc tịch Nga xin tị nạn tăng lên.