Số người nước ngoài rời khỏi Hàn Quốc năm 2019 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/7 đã công bố báo cáo "Kết quả thống kê dân số di cư quốc tế năm 2019".Theo đó, số người nước ngoài di cư quốc tế (người nhập cảnh và xuất cảnh với thời gian cư trú trên 90 ngày) tại Hàn Quốc trong năm ngoái gồm 438.000 người nhập cảnh, giảm 57.000 người so với một năm trước; và 426.000 người xuất cảnh, tăng 60.000 người so với năm 2018.Như vậy, do Hàn Quốc siết chặt theo dõi người cư trú bất hợp pháp kể từ Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 và ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người nước ngoài rời khỏi Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2000.Quy mô di cư thuần quốc tế, tức số người nhập cảnh trừ đi số người xuất cảnh, đạt 113.000 người, giảm 4.000 người so với năm 2018.Trong số người nước ngoài nhập cảnh năm ngoái, có 34,5% cư trú ngắn hạn, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp đến là cư trú vì mục đích làm việc (26%); mục đích du học, tham gia các khóa học ngắn hạn nói chung (14,9%); và kiều bào nước ngoài (12%).Kiều bào nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc năm 2019 đạt 53.000 người, giảm 2.000 người. Trong khi đó, số người nhập cảnh để cư trú vĩnh viễn, kết hôn với người Hàn đạt 48.000 người, tăng 3.000 người so với một năm trước.Do ảnh hưởng của vấn nạn tỷ lệ sinh thấp, số người Hàn di cư ra nước ngoài năm 2019 là 603.000 người, thấp nhất kể từ năm 2004 (565.000 người), thấp hơn cả năm 2017 (608.000 người).Số người Hàn nhập cảnh năm ngoái đạt 311.000 người, giảm 12.000 người so với một năm trước, duy trì xu hướng giảm từ năm 2009. Số người Hàn xuất cảnh cũng đạt 292.000 người, giảm 5.000 người, tiếp tục đà giảm từ năm 2007.Số người xuất cảnh ở độ tuổi dưới 10 vì mục đích du học sớm đạt 21.000 người trong năm ngoái, tiếp tục xu hướng giảm từ sau khi đạt đỉnh năm 2007.Xét theo từng khu vực, người nhập cảnh quốc tịch Trung Quốc vẫn chiếm nhiều nhất với 139.000 người, tiếp đó là Việt Nam (61.000 người), Thái Lan (53.000 người). Tổng số người nhập cảnh mang quốc tịch ba nước này chiếm tới 57,8% số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc.Số người xuất cảnh mang quốc tịch Trung Quốc cũng vẫn chiếm nhiều nhất với 181.000 người, sau đó lần lượt là Thái Lan (44.000 người) và Việt Nam (35.000 người).