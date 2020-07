Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in thấp kỷ lục trong 9 tháng trở lại đây

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 16/7 đã công bố kết quả khảo sát tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, thực hiện với 1.510 cử tri toàn quốc từ ngày 13-15/7.Theo đó, có 44,1% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 4,6% so với tuần trước. Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 9 tháng trở lại đây, kể từ tuần thứ hai tháng 10/2019 (41,4%), thời điểm nổ ra tranh cãi trong dư luận về việc Tổng thống ra quyết định bổ nhiệm ông Cho Kuk vào chức Bộ trưởng Tư pháp.Trong khi đó, có tới 51,7% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, tăng 5,2%, bỏ xa tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực.Đây là tỷ lệ cử tri đánh giá tiêu cực cao nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng 11/2019 (52,2%), khi vụ bê bối liên quan đến Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk lên tới đỉnh điểm.Chênh lệch giữa hai thống kê này là 7,6%, nằm ngoài phạm vi sai số, lần đầu tiên tỷ lệ cử tri đánh giá tiêu cực vượt tỷ lệ đánh giá tích cực kể từ tuần thứ hai của tháng 3 năm nay.Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sụt giảm đáng kể là do người dân phản đối các chính sách bất động sản của Chính phủ, vụ Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon do Chính phủ sở hữu 100% cổ phần có nguy cơ chịu lỗ, và vụ cố Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon bị nghị ngờ có hành vi quấy rối tình dục.Xét theo tỷ lệ cử tri ủng hộ các chính đảng, đảng Dân chủ đồng hành giành được 35,4% ủng hộ, đảng Hợp nhất tương lai được 31,1%, đảng Công lý 5,8%, đảng vì Quốc dân và đảng Dân chủ mở lần lượt 5% và 4,7%.Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành giảm 4,3% so với tuần trước, tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất tương lai tăng 1,4%. Chênh lệch giữa hai thống kê này là 4,3%, nằm trong phạm vi sai số.Đây cũng là lần đầu tiên chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai chính đảng lớn nhất Hàn Quốc được thu hẹp trong phạm vi sai số kể từ khi đảng Hợp nhất tương lai được thành lập.Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành theo ủy thác của Đài truyền hình giao thông (TBS), độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,5%, và được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter.