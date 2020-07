Hàn Quốc đưa lao động tại Iraq về nước từ tuần sau

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 17/7 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, quyết định đưa người lao động Hàn Quốc làm việc tại Iraq về nước từ tuần sau do lo ngại diễn biến dịch COVID-19 tại quốc gia Trung Đông.Thủ tướng cho biết một số người lao động tại Iraq đã về nước bằng máy bay thuê bao, nhưng vẫn còn lại khoảng hơn 800 người. Ông Chung chỉ thị Bộ Ngoại giao cùng Bộ Địa chính và giao thông có biện pháp hỗ trợ di chuyển, kiểm dịch, cách ly và điều trị cho người dân khi về nước, dựa trên kinh nghiệm từ các đợt đưa nguời dân ở Vũ Hán (Trung Quốc) hay Ý về nước trước đó.Thủ tướng cho biết trong các bệnh nhân COVID-19 gần đây, có nhiều người là lao động về nước sau khi làm việc tại công trường xây dựng ở Iraq trong các dự án doanh nghiệp Hàn Quốc trúng thầu.Nếu Chính phủ thuê máy bay đưa người lao động tại Iraq về nước thì đây sẽ là quốc gia thứ 7 Hàn Quốc sắp xếp chuyến bay đưa người dân hồi hương tránh dịch COVID-19, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Peru, Ý, Ethiopia.Theo Bộ Ngoại giao, hiện có 828 người dân Hàn Quốc đang cư trú tại Iraq, trong đó có 499 người làm việc ở công trường Karbala, cách thủ đô Baghdad 120 km về phía Nam. Có 4 công ty xây dựng Hàn Quốc tại đây, và các nhà thầu đang triển khai dự án xây dựng nhà máy lọc dầu của Iraq. Gần đây, một lượng lớn người lao động Hàn Quốc đã bị phát hiện dương tính với virus COVID-19.Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các doanh nghiệp nắm bắt số nhân lực thiết yếu cần để lại và số nhân lực sẽ rút về nước để sắp xếp chuyến bay thuê bao.Hiện tại, Iraq ghi nhận khoảng 2.000-3.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, xu hướng lây lan vẫn rất phức tạp. Thủ tướng nhấn mạnh nghĩa vụ cơ bản của quốc gia là bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động chấp nhận sống xa gia đình, làm việc vì lợi ích quốc gia nhưng lại đang bị đe dọa bởi dịch bệnh.