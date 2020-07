Chính phủ nhận định nền kinh tế thực Hàn Quốc vẫn bất ổn

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo về xu hướng kinh tế công bố ngày 17/7, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đánh giá xu hướng giảm tuyển dụng và các chỉ số tiêu thụ nội địa đang có chiều hướng cải thiện, nhưng nền kinh tế thực vẫn đang rất bất ổn do xuất khẩu và sản xuất tiếp tục giảm vì nhu cầu toàn thế giới co hẹp bởi dịch COVID-19.Bộ Kế hoạch và tài chính khẳng định sẽ đẩy nhanh giải ngân ngân sách bổ sung lần ba, thực thi các bài toán quan trọng trong phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2020, đưa xu hướng hồi phục tiêu thụ nội địa trở thành động lực kéo nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ nỗ lực để thiết lập nền tảng đưa kinh tế Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu trong thời đại hậu COVID-19.Trong tháng 6, lượng khách du lịch Trung Quốc giảm 98,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tương tự mức giảm 98,8% hồi tháng 5. Lượng thanh toán qua thẻ trong nước tăng 9,3%, nối tiếp mức tăng 5,3% hồi tháng 5.Doanh thu các cửa hàng giảm giá giảm 7,1% so với một năm trước, cải thiện hơn mức giảm 9,3% tháng 5. Doanh thu các trung tâm thương mại tăng 0,4% sau 4 tháng giảm liên tiếp.Doanh số ô tô tại thị trường nội địa tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 3.Trong tháng 6, chỉ số tâm lý tiêu dùng (CSI) đạt 81,8 điểm, mặc dù vẫn dưới ngưỡng chuẩn là 100 điểm nhưng đã cải thiện hơn mức 77,6 điểm hồi tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng giữ nguyên so với một năm trước.Sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 5 giảm 1,2%. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ tăng 2,3%, nhưng lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 6,7%.Doanh số bán lẻ tháng 5 tăng 4,6%. Xuất khẩu tháng 6 giảm 10,9% so với một năm trước, nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức giảm 23,6% trong tháng 4.Trong tháng 6, số lao động có việc làm giảm 352.000 người.Tại thị trường chứng khoán tháng 6, giá cổ phiếu tăng do kỳ vọng của thị trường về xu hướng hồi phục nền kinh tế. Tỷ giá hối đoái won/USD giảm, lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng.