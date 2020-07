Bộ Công nghiệp xúc tiến triển khai Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 17/7 đã ra mắt "Nhóm xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc ở lĩnh vực công nghiệp và năng lượng", đóng vai trò tháp điều khiển quá trình thực hiện kế hoạch tổng hợp mà Chính phủ vừa công bố.Cùng ngày, nhóm xúc tiến đã mở cuộc họp đầu tiên do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Jeong Seung-il chủ trì, thảo luận xây dựng hệ thống xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc ở lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.Ngày 14/7, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố Kế hoạch tổng hợp Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal) quy mô 160.000 tỷ won (132,65 tỷ USD), với ba trụ cột là "Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số" (Digital New Deal), "Chính sách kinh tế mới xanh" (Green New Deal), và tăng cường mạng lưới tuyển dụng, an toàn xã hội.Nhóm xúc tiến sẽ thành lập các tổ chuyên trách theo ba bài toán cụ thể là năng lượng xanh, khu công nghiệp xanh và thông minh, di động tương lai thân thiện môi trường. Ngoài ra, còn một tổ phụ trách số hóa ngành công nghiệp chế tạo.Nhóm xúc tiến không chỉ có sự tham gia của Bộ Công nghiệp mà còn nhiều cơ quan hỗ trợ khác theo từng lĩnh vực, như Cơ quan quản lý các khu công nghiệp, Cơ quan năng lượng Hàn Quốc, Viện nghiên cứu ô tô Hàn Quốc.Bộ Công nghiệp dự kiến sẽ lập "Diễn đàn chính sách" tập trung giới chuyên gia, thảo luận các lĩnh vực năng lượng tái tạo, vận tải thân thiện môi trường, số hóa năng lượng.Thứ trưởng Jeong cho biết Chính phủ sẽ tích cực xúc tiến số hóa, chuyển đổi xanh toàn hệ sinh thái công nghiệp thông qua Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc nhằm đổi mới cơ cấu các ngành công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp.