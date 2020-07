Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seok sáng 17/7 đã có bài phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm ngày ban hành Hiến pháp Hàn Quốc (17/7/1948), qua đó đề xuất Quốc hội hoàn tất sửa đổi Hiến pháp trước năm 2022, ngay sau khi vượt qua khủng hoảng dịch COVID-19.Ông Park nhấn mạnh cuộc khủng hoảng gần đây cho thấy một số cường quốc trên thế giới vẫn không thể đáp ứng quyền lợi cơ bản của người dân như được chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn. Chủ tịch Quốc hội nhận định quan niệm của thế giới về năng lực quốc gia đã thay đổi, do đó Hàn Quốc cần những quy phạm quốc gia phản ánh giá trị quan của thời đại mới.Ông Park cho biết trong một năm rưỡi qua, Quốc hội đã có nhiều cuộc thảo luận nghiêm túc về cải cách Hiến pháp. Tuy nhiên, đảng cầm quyền và đảng đối lập đã không thể vượt qua những vướng mắc về quan hệ lợi ích chính trị. Ví dụ điển hình là vấn đề cơ cấu quyền lực, gần như đã được thống nhất trong Quốc hội khóa XX, chỉ còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Quốc hội khóa XXI.Trong bài diễn văn, Chủ tịch Quốc hội cũng đề xuất tổ chức Hội nghị Quốc hội liên Triều nhằm xây dựng lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc.Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018, hai nước đã khiến toàn thế giới khâm phục khi ký kết hai thỏa thuận Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm 27/4 và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9. Tuy nhiên hai năm trở lại đây, căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc leo thang khiến những nỗ lực cải thiện quan hệ hai miền quay về vạch xuất phát. Ông Park nhấn mạnh đây là thời điểm Quốc hội hai miền Nam-Bắc đứng ra khôi phục niềm tin vào quan hệ liên Triều.Ngoài ra, ông Park nhấn mạnh Quốc hội sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực vượt qua các cuộc khủng hoảng quốc gia, như khủng hoảng COVID-19, đồng thời cam kết xây dựng một Quốc hội vì nhân dân.