Hàn Quốc hủy giấy phép thành lập của hai tổ chức người tị nạn rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 17/7 cho biết đã hủy giấy phép thành lập của hai tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên từng rải truyền đơn sang miền Bắc mang tên "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên" và "Keunsaem".Bộ Thống nhất giải thích đã tiến hành xem xét tổng hợp nội dung giải trình của hai tổ chức , các tài liệu chứng cứ liên quan, kết luận cuối cùng rằng hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên của hai tổ chức này nằm ngoài mục đích thành lập, làm tổn hại nghiêm trọng tới chính sách thống nhất cũng như những nỗ lực xúc tiến thống nhất của Chính phủ, vi phạm điều kiện cấp giấy phép thành lập.Ngoài ra, hành vi rải truyền đơn của hai tổ chức này đã đe dọa tới tính mạng và sự an toàn của người dân khu vực biên giới, làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, Bộ Thống nhất đã quyết định hủy giấy phép thành lập của hai tổ chức này căn cứ theo điều 38 Luật Dân sự.Trước đó, lấy lý do phản đối các tổ chức người tị nạn miền Nam rải truyền đơn chống phá, Bắc Triều Tiên đã cắt đứt các kênh liên lạc liên Triều vào 9/6, rồi tiếp đó là cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung hôm 16/6.