Hàn Quốc xem xét chỉ định ngày 17/8 là ngày nghỉ bù

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã chỉ thị các Bộ, ban, ngành hữu quan xem xét phương án chỉ định ngày 17/8 (thứ Hai) tới là ngày nghỉ bù.Ông Chung giải thích đã cân nhắc tình hình kinh tế và sự mệt mỏi của người dân do dịch COVID-19 kéo dài để đưa ra phương án trên. Hơn nữa, do các ngày nghỉ lễ quốc gia khác như ngày Thương binh liệt sỹ (6/6) và ngày Quốc khánh (15/8) đều rơi vào các ngày cuối tuần, nên tổng số ngày nghỉ lễ của năm nay ít hơn so với năm ngoái.Như vậy, do ngày Quốc khánh (15/8) năm nay rơi vào thứ Bảy, nên nếu tính thêm ngày 17/8, kỳ nghỉ sẽ kéo dài trong ba ngày.Vào thời điểm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát năm 2015, Chính phủ cũng đã chỉ định ngày 14/8 là ngày nghỉ bù để giúp hồi phục nền kinh tế. Năm 2016, ngày 6/5 cũng được chỉ định là ngày nghỉ bù, tạo điều kiện cho người dân có kỳ nghỉ lễ dài ba ngày từ ngày Tết Thiếu nhi (5/5).Nếu ngày 17/8 năm nay được chỉ định là ngày nghỉ bù, Chính phủ hy vọng sẽ giúp tạo hiệu quả thúc đẩy nhu cầu nội địa trong bối cảnh người dân không thể đi du lịch nước ngoài do dịch COVID-19.Quyết định cuối cùng thường được công bố sau khi cuộc họp Nội các thẩm định phương án và Tổng thống phê chuẩn. Do đó, Thủ tướng chính thức phát biểu như trên tức là có thể coi ngày 17/8 tới đã được quyết định là ngày nghỉ bù năm nay.Thủ tướng Chung cũng cho biết trong dịp nghỉ lễ tới, các thư viện và phòng triển lãm mỹ thuật sẽ vẫn được mở cửa để người dân tham quan. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ cân nhắc phương án giới hạn khách tham quan và đảm bảo tuân thủ triệt để biện pháp phòng dịch như lập danh sách điện tử người ra vào. Đồng thời, Thủ tướng cũng kêu gọi người dân tích cực hợp tác để có thể nối lại hoạt động của các cơ sở công cộng ở các lĩnh vực khác.