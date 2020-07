Lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản gửi điện cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ thiệt hại mưa lũ

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/7 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới gửi điện cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời động viên, chia sẻ những thiệt hại do lũ lụt tại các địa phương ở khu vực miền Nam Trung Quốc gần đây.Phủ Tổng thống cho biết trong bức điện phúc đáp, Chủ tịch Tập Cận Bình còn gửi lời chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ, sạt lở núi ở một số khu vực tại Hàn Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cũng đánh giá quan hệ song phương đã tiến thêm một bước, đạt được nhiều thành quả trong hợp tác phòng dịch từ đầu năm đến nay.Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng đã gửi điện phúc đáp, cảm ơn Tổng thống Moon Jae-in đã chia sẻ những thiệt hại do mưa lũ. Ông Abe đồng thời cho biết Chính phủ Tokyo sẽ nỗ lực hết sức để sớm khắc phục thiệt hại, hỗ trợ khẩn cấp và cứu hộ người dân khỏi vùng lũ.Tổng thống Moon Jae-in ngày 8/7 đã gửi điện an ủi tới Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Abe Shinzo, bày tỏ lấy làm tiếc về những thiệt hại hai nước đang gánh chịu do đợt mưa lớn vừa qua, và hy vọng hai nước sớm khắc phục để người dân có thể quay lại cuộc sống thường nhật.