Hàn Quốc phát sinh 26 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 19/7

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 20/7, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13.771 ca nhiễm COVID-19, tăng 26 ca so với số liệu công bố một ngày trước.Đây là lần đầu tiên sau 28 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đạt mức thấp nhất sau 17 ca trong ngày 22/6. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới về mốc 20 người, kể từ con số 28 người ngày 25/6.Các ca nhiễm mới trong ngày 19/7 gồm 22 ca nhập ngoại và 4 người phát sinh trong cộng đồng là 2 ca ở Seoul và 1 ca ở thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng đạt mức thấp nhất sau 73 ngày, kể từ khi phát sinh 1 người ngày 8/5.Các vụ lây nhiễm tập thể ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, tỉnh Gwangju đã có xu hướng chững lại, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh.Trong khi đó, số ca nhiễm nhập ngoại lại tăng, duy trì mốc hai chữ số 25 ngày liên tiếp kể từ ngày 26/6. Trong đó, Seoul có 3 ca; thành phố Daegu, Incheon, tỉnh Nam Jeolla và Bắc Gyeongsang mỗi nơi 2 ca; thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 1 ca. Như vậy, đã có tới 10 tỉnh, thành phố tại Hàn Quốc phát sinh dịch COVID-19.Tính đến nay, Hàn Quốc có tổng cộng 296 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 1 ca trong ngày 19/7.Trong bối cảnh số ca nhiễm mới có xu hướng giảm, Chính phủ đã nhất trí điều chỉnh một số biện pháp siết chặt phòng dịch áp dụng với Seoul và khu vực lân cận thủ đô trong thời gian qua.Theo đó, bắt đầu từ ngày 20/7, các cơ sở công cộng ở Seoul và địa phương lân cận như thư viện, bảo tàng, phòng triển lãm mỹ thuật được phép mở cửa trở lại, song phải hạn chế số người tham quan và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, lập danh sách điện tử người ra vào.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho biết sẽ mở cửa 10 cơ sở tham quan như Bảo tàng trung ương quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại và đương đại quốc gia, Thư viện trung ương quốc gia từ ngày 22/7. Mỗi địa điểm sẽ có quy định riêng về giới hạn người tham gia, do đó khách tham quan cần kiểm tra trước thông tin trên trang chủ của các cơ sở trước sử dụng dịch vụ.Cùng với đó, cơ quan phòng dịch cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng các cơ sở công cộng mới được mở cửa trở lại, hoặc tới nhưng nơi nghỉ dưỡng tập trung ít người trong kỳ nghỉ hè sắp tới.