Hàn Quốc-Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán FTA trực tuyến

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết vòng đàm phán thứ 8 về lĩnh vực dịch vụ, đầu tư trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung đã diễn ra từ ngày 20/7 và kéo dài 4 ngày, theo hình thức họp trực tuyến.Đoàn đàm phán của hai nước gồm hơn 20 người. Trưởng đoàn phía Hàn Quốc là chuyên viên đàm phán FTA thuộc Bộ Công nghiệp Lee Kyung-shik, phía Trung Quốc là Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Dương Chính Vĩ.Trong thời gian qua, Seoul và Bắc Kinh đã tiến hành 7 vòng đàm phán chính thức, nhằm mở cửa thị trường và nới lỏng hàng rào thương mại ở các lĩnh vực dịch vụ, tài chính, đầu tư. Bộ Công nghiệp cho biết lần này, đoàn đàm phán hai nước sẽ tập trung thảo luận đạt tiến triển cụ thể về văn bản hiệp định ở lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, tài chính và mở cửa thị trường.Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết dù không thể thảo luận trực tiếp do dịch COVID-19 nhưng hai nước vẫn tích cực duy trì động lực đối thoại thông qua vòng đàm phán trực tuyến lần này. Seoul sẽ nỗ lực đạt tiến triển trong quá trình đàm phán nhằm tự do hóa hơn nữa thị trường dịch vụ và tăng cường bảo hộ đầu tư.