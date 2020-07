Chính phủ công bố kế hoạch tăng cường mạng lưới an toàn xã hội, tuyển dụng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/7 đã công bố kế hoạch tăng cường mạng lưới an toàn xã hội, tuyển dụng, một trong các chiến lược xúc tiến cụ thể của "Kế hoạch tổng hợp Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc".Kế hoạch tổng hợp nêu rõ Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc gồm ba trục chính là "Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số", "Chính sách kinh tế mới xanh", và "tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và tuyển dụng", với mục tiêu đầu tư 160.000 tỷ won (132,81 tỷ USD) ngân sách, tạo thêm 1.900.000 việc làm tới năm 2025.Tại buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jae-gap nhấn mạnh Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc là chiến lược phát triển quốc gia nhằm khắc phục khủng hoảng COVID-19, đưa Hàn Quốc nhảy vọt thành quốc gia dẫn đầu thế giới. Chính phủ sẽ xây dựng mạng lưới tuyển dụng, an toàn xã hội, đa dạng hóa các hình thức tuyển dụng, giảm nhẹ bất an cho người dân về những vấn đề tuyển dụng có thể phát sinh trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và các ngành công nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tập trung đầu tư vào con người, bồi dưỡng nhân tài tương lai, hỗ trợ doanh nghiệp tái bố trí nhân lực ở lĩnh vực việc làm kỹ thuật số, việc làm xanh.Trước tiên, để xây dựng mạng lưới an toàn tuyển dụng toàn dân, Chính phủ sẽ mở rộng theo giai đoạn đối tượng được tham gia bảo hiểm tuyển dụng, bắt đầu với giới nghệ sĩ, người lao động kinh doanh tự do. Các đối tượng này cũng sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% lương bình quân tháng, tối đa trong vòng 9 tháng cả trong trường hợp thu nhập giảm do chuyển việc, và được hưởng trợ cấp thai sản từ năm sau.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì chế độ chi trả trợ cấp thai sản cho cả những người không tham gia bảo hiểm tuyển dụng, mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 won (1.245 USD).Tới cuối năm nay, Chính phủ sẽ lập lộ trình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tuyển dụng, nâng số người tham gia bảo hiểm từ 13.670.000 người lên 21.000.000 người vào năm 2025. Bắt đầu từ tháng 1 năm sau, Chính phủ sẽ thực thi chế độ hỗ trợ xin việc toàn dân.Ở lĩnh vực tăng cường mạng lưới an toàn xã hội bao trùm, từ nay tới năm 2022, Chính phủ sẽ xoá dần tiêu chuẩn về người có nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng khi xét chi trả trợ cấp sinh hoạt cơ bản, xúc tiến nghiên cứu để áp dụng thí điểm trợ cấp thương tật vào năm 2022.Cùng với đó, Chính phủ quyết định mở rộng quy mô hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp. Đối tượng được hưởng lương hưu cơ bản mức cao nhất (300.000 won (250 USD)/tháng) sẽ được nâng từ nhóm 40% thu nhập thấp nhất thành nhóm 70% thu nhập thấp nhất.Ở khía cạnh đầu tư vào con người, Chính phủ sẽ xây dựng mạng lưới internet tốc độ siêu nhanh ở 1.200 ngôi làng thuộc các vùng sâu vùng xa, hải đảo, bồi dưỡng 100.000 nhân tài trọng tâm ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm, và 20.000 nhân tài về tích hợp công nghệ xanh.