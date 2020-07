Ca sĩ opera Jo Su-mi được vinh danh tại Lễ hội Ischia của Ý

Photo : YONHAP News

Jo Su-mi, nữ ca sĩ opera giọng soprano hàng đầu thế giới người Hàn Quốc, đã giành Giải thưởng nghệ thuật "Art Awards" lĩnh vực âm nhạc tại "Lễ hội điện ảnh và âm nhạc toàn cầu Ischia 2020 (Ischia Global Film and Music Festival), diễn ra tại đảo Ischia gần thành phố Napoli (Ý) hôm 17/7 (giờ địa phương)."Art Awards" là giải thưởng trao cho những nghệ sĩ điện ảnh, âm nhạc góp công lớn cho sự phát triển của nền điện ảnh thế giới.Jo Su-mi được vinh danh nhờ những đóng góp cho âm nhạc của nhạc sĩ người Ý Ennio Morricone, "cây đại thụ" lĩnh vực nhạc phim vừa qua đời ngày 6/7 vừa qua, cũng như những đóng góp bằng âm nhạc nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19 trên toàn cầu.Một số tên tuổi từng nhận giải thưởng này là cố ca sĩ opera Luciano Pavarotti người Ý, giọng ca khiếm thị huyền thoại Andrea Bocelli người Ý, nam danh ca người Mỹ Michael Bolton, nhạc sĩ người Mỹ David Foster.Trong đêm trao giải, nữ ca sĩ đã bày tỏ tưởng nhớ tới cố nhạc sĩ Ennio Morricone, thể hiện hai ca khúc bất hủ của ông là "Nella Fantasia" và "Once Upon A Time In The West" và nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả.Ngày 10/7 vừa qua, Jo Su-mi đã ra mắt đĩa đơn "Cuộc sống là kỳ tích" (Life is a Miracle) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nước Ý, nhằm tưởng nhớ những người đã qua đời vì virus COVID-19, cầu chúc nhân loại vượt qua đại dịch.