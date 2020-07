Đại điện đảng cầm quyền tại Quốc hội trình bày kế hoạch xúc tiến các dự luật

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Tae-nyeon ngày 20/7 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh nỗ lực đối phó với dịch COVID-19 kéo dài.Ông Kim cho biết đảng cầm quyền sẽ tích cực lập các dự luật liên quan đến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, đặc biệt là việc áp dụng bảo hiểm tuyển dụng toàn dân nhằm mở rộng mạng lưới an toàn tuyển dụng.Đảng Dân chủ đồng hành quyết tâm hoàn tất các dự luật liên quan trong kỳ họp Quốc hội tháng 7, trong đó có dự luật nâng thuế suất đối với người sở hữu nhiều nhà ở nhằm ổn định giá bất động sản.Về phương án cải thiện quan hệ liên Triều, ông Kim giới thiệu các đối sách như nối lại tour du lịch tới núi Geumgang và khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên, hợp tác phòng dịch liên Triều.Bên cạnh đó, Đại diện đảng cầm quyền cũng nhận trách nhiệm về cáo buộc cố Thị trưởng Seoul Park Won-soon của đảng này quấy rối tình dục nữ thư ký, đồng thời gửi lời xin lỗi tới nạn nhân.Ở một diễn biến khác, tại phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang-ryong, chính giới đã tiếp tục chất vấn về vụ việc của cố Thị trưởng Seoul. Trọng tâm tranh cãi là ai đã can thiệp, làm rò rỉ thông tin đơn tố giác cho ông Park.Trước đó, ứng cử viên Kim đã trình biên bản trả lời cho Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội, cho biết ông Park Won-soon đã được báo cáo về đơn tố giác vào buổi tối ngày nạn nhân đâm đơn.Ứng cử viên Kim khẳng định Cơ quan Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra vụ việc theo đúng nguyên tắc và pháp luật, phối hợp tích cực với công tác điều tra của thành phố Seoul nhằm làm sáng tỏ vụ việc.Đại diện các đảng còn lại sẽ lần lượt phát biểu trước Quốc hội trong ngày 21/7. Sau đó, phiên chất vấn Chính phủ sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, từ ngày 22/7. Phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young và ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Park Ji-won sẽ diễn ra ngày 23/7.