Nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc tăng nhanh nhất thế giới

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo thống kê mới nhất do Hiệp hội Tài chính quốc tế (IIF) công bố ngày 19/7, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tính đến quý I năm nay là 97,9%, cao nhất trong 39 quốc gia và khu vực lớn trên thế giới.Sau Hàn Quốc là Anh (84,4%), Hong Kong (82,5%), Mỹ (75,6%), Thái Lan (70,2%), Malaysia (68,3%), Trung Quốc (58,8%), khu vực đồng tiền chung Euro (58,3%) và Nhật Bản (57,2%).Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc trong quý I năm nay tăng 5,8% so với quý IV năm ngoái, mức tăng mạnh thứ ba sau Hong Kong (9%) và Trung Quốc (6,4%).Nợ doanh nghiệp phi tài chính Hàn Quốc bằng 104,6% GDP, đứng thứ 7 sau Hong Kong (230,7%), Trung Quốc (159,1%), Singapore (125,2%), Chile (110,9%), khu vực đồng tiền chung Euro (109,8%) và Nhật Bản (106,4%).Nợ Chính phủ bằng 41,4% GDP, đứng thứ 28 trên tổng số 39 quốc gia và khu vực, tăng 2% so với quý IV/2019.IIF cho biết trong tình hình suy thoái kinh tế do COVID-19, tỷ lệ nợ trên GDP quý I của tất cả các quốc gia đã tăng vọt tới 331%, cao nhất từ trước tới nay, tăng 10% so với quý IV năm ngoái.Nợ hộ gia đình và nợ doanh nghiệp tại Hàn Quốc vẫn có xu hướng tăng trong quý II. Theo báo cáo "Xu hướng thị trường tài chính" của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), tính đến cuối tháng 6, nợ hộ gia đình tăng 8.100 tỷ won (6,72 tỷ USD) so với cuối tháng 5, mức tăng nợ hàng tháng lớn thứ ba trong năm nay, sau tháng 3 tăng 9.600 tỷ won (7,97 tỷ USD) và tháng 2 tăng 9.300 tỷ won (7,72 tỷ USD).Ghi nợ giấy bạc ngân hàng (bank note) tháng 6 tăng 1.500 tỷ won (1,25 tỷ USD) so với tháng 5. Giấy bạc ngân hàng là hình thức tiền do một ngân hàng phát hành, về bản chất là bằng chứng cho thấy ngân hàng nợ người cầm giấy bạc một lượng tiền bằng đúng giá trị ghi trên giấy bạc. Đây là loại hối phiếu phải thanh toán ngay khi nhận được (tức khi có yêu cầu thanh toán) bằng phương thức người nắm hối phiếu yêu cầu.Các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh trong tháng 6 lần lượt tăng 4.900 tỷ won (4,07 tỷ USD) và 3.700 tỷ won (3,07 tỷ USD) so với tháng 5.