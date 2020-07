Tỷ lệ tuyển dụng lao động độ tuổi 40 ở Hàn Quốc thấp kỷ lục trong hơn 20 năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/7 công bố kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ tuyển dụng lao động độ tuổi 40 trong tháng 6 đạt 76,9%, thấp nhất kể từ tháng 6/1999, sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á. Đặc biệt, tỷ lệ tuyển dụng lao động nam giới độ tuổi 40 là 89,7%, lần đầu tiên đạt mốc 80% kể từ tháng 6/1999.Cục thống kê quốc gia giải thích ngành kinh doanh sỉ và lẻ thu hẹp và điều kiện sản xuất ngày càng xấu đi đã khiến tỷ lệ tuyển dụng độ tuổi 40 sụt giảm.Tổng số lao động độ tuổi 40 có việc làm trong tháng 6 năm nay giảm 180.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng nhóm lao động tốt nghiệp cấp III đạt 2.365.000 người, giảm 176.000 người. Nhóm này bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nhu cầu tuyển dụng lao động tốt nghiệp trung học phổ thông giảm mạnh.Số người đã tốt nghiệp đại học độ tuổi 40 tìm được việc đạt 2.303.000 người, giảm 21.000 người so với tháng 6 năm ngoái. Số người đã tốt nghiệp cao đẳng có việc làm đạt 33.000 người. Số người tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tìm được việc đều tăng 1.000 người.Do thị trường lao động ngày càng khó khăn nên số lao động có năng lực nhưng không đi làm hoặc không chủ động tìm việc ngày càng nhiều. Tính đến tháng 6 năm nay, người lao động độ tuổi 40 đang nghỉ làm là 267.000 người, tăng khoảng 20% so với năm trước.Tỷ lệ tuyển dụng ở Hàn Quốc tháng 6 đạt 60,4%, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.