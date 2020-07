Đường dây buôn lậu ma túy do người Hàn cầm đầu bị triệt phá tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Một nhóm buôn lậu ma túy đa quốc gia do một người đàn ông Hàn Quốc họ Kim (60 tuổi) cầm đầu ngày 20/7 đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ.Bộ Công an Việt Nam cho biết khoảng 0 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã phát hiện một lượng lớn ma túy giấu trong các khối đá granite đóng vào container, và đang trên đường vận chuyển bằng đường biển từ cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) đi thành phố Incheon (Hàn Quốc).Cơ quan chức năng đã đột kích 5 địa điểm trong Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 40 kg ma túy. Tổng cộng 7 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có ba người Việt Nam, hai người Hàn Quốc và hai người Trung Quốc.