Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA), đại diện Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Bắc Triều Tiên Edwin Salvador ngày 20/7 cho biết tính đến ngày 9/7 vừa qua, 1.117 người ở Bắc Triều Tiên đã được xét nghiệm COVID-19, tất cả đều cho kết quả âm tính.Theo ông Salvador, 610 công nhân quốc tịch Bắc Triều Tiên hiện đang bị cách ly. Những người này vốn đang làm việc tại cảng Nampo (thành phố Nampo, Bắc Triều Tiên) hoặc khu vực biên giới thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) và thành phố Sinuiju (Bắc Triều Tiên).Từ ngày 6/6 đến 19/6, miền Bắc đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 922 người, đến ngày 30/6 đã có 255 người thực hiện cách ly.Trong một bài báo đăng ngày 19/7, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh miền Bắc cần tiếp tục chú trọng rà soát, kiểm dịch và xử lý triệt để hàng hóa nhập từ cảng biển, biên giới và ga tàu, căn cứ quy định phòng dịch khẩn cấp. Lượng hàng hóa vận chuyển từ biên giới Trung Quốc sang miền Bắc gia tăng gần đây được cho là lý do khiến số lượng người cách ly tại nước này tăng lên.Đại diện WHO Salvador cho biết Bình Nhưỡng vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Theo đó, toàn bộ người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, cấm hội họp và tổ chức sự kiện, thời gian nghỉ hè ở tất cả trường học, gồm cả nhà trẻ, sẽ kéo dài thêm hai tháng.Trong một tin liên quan, WHO đã gửi máy kiểm tra khuếch đại gen (PCR) đến miền Bắc, từ tuần sau sẽ có thể xét nghiệm cho khoảng 1.000 người.Đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào tại nước này.