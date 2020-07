Liên hợp quốc cho phép tổ chức dân sự Hàn Quốc hỗ trợ vật tư phòng dịch sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn cấm vận đối với vật tư hỗ trợ phòng dịch cho Bắc Triều Tiên do tổ chức dân sự Hàn Quốc đệ trình.Thông qua trang chủ, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên ngày 21/7 thông báo Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều của Hàn Quốc ngày 15/7 vừa qua đã đề nghị Ủy ban này miễn cấm vận với mặt hàng camera ảnh nhiệt mà tổ chức này dự kiến hỗ trợ cho các trường học, bệnh viện, cảng biển ở tỉnh Bắc Pyongan, Bắc Triều Tiên. Đơn đề nghị đã được phê chuẩn sau hai ngày (17/7).Camera ảnh nhiệt có chức năng giám sát nhiệt độ cơ thể người, là mặt hàng bị cấm đem vào Bắc Triều Tiên căn cứ nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên nhận định mục đích viện trợ camera ảnh nhiệt của Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều là phát hiện bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, nên đã phê chuẩn đề nghị của tổ chức này. Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều dự kiến sẽ thu mua camera ảnh nhiệt từ công ty "Dali" trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc, sau đó vận chuyển sang miền Bắc.Quyết định miễn cấm vận trên có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày phê chuẩn, tức tới hết ngày 17/1 năm sau.