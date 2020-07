Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ hội đàm qua điện thoại

Photo : KBS News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Mark Esper sáng 21/7 (giờ Hàn Quốc) đã hội đàm qua điện thoại, trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm song phương như tập trận quân sự chung nửa cuối năm, chuẩn bị chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, đàm phán chia sẻ chi phí quân sự.Hai Bộ trưởng tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc và cơ chế phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng hai nước, đồng thời thảo luận tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, nhất trí tiếp tục nỗ lực ngoại giao để phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Quốc phòng hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ và sẵn sàng của liên quân hai nước nhằm đối phó linh hoạt với mọi tình huống an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, hai Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến và phương hướng chuyển giao có điều kiện theo đúng kế hoạch đã thống nhất. Các điều kiện đã nêu ra phải được thỏa mãn đầy đủ trước khi quyền tác chiến thời chiến được chuyển giao cho Bộ Tư lệnh liên quân tương lai.Bên cạnh đó, Bộ trưởng hai nước cũng đạt thỏa thuận về việc đối phó với các mối uy hiếp chung, như đại dịch COVID-19 và tầm quan trọng của trật tự thế giới dựa trên nền tảng quy tắc; củng cố quan hệ song phương trên nền tảng giá trị chung là tự do, chủ nghĩa dân chủ, nhân quyền và pháp trị; tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và đa phương vì hòa bình và ổn định bền vững của khu vực Đông Bắc Á.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định hai bên đã không trao đổi gì về quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Chính phủ Mỹ chưa hề đề xuất chính thức về việc cắt giảm quân đồn trú tại Hàn Quốc như truyền thông quốc tế mới đưa tin.Ngoài ra, hai bên cũng chưa đi đến kết luận rõ ràng về kế hoạch tập trận chung, dự kiến diễn ra tháng 8 tới. Hàn Quốc muốn tập trung kiểm tra năng lực chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trong cuộc tập trận sắp tới, trong khi Mỹ lại muốn diễn tập trạng thái phòng thủ liên quân. Trước khi quyết định quy mô binh lính Mỹ tham gia tập trận, quân đội hai nước cũng sẽ phải cân nhắc quy định cách ly 14 ngày tùy theo diễn biến dịch COVID-19. Đây sẽ là biến số lớn ảnh hưởng tới phương thức tập trận.