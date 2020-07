Số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tăng trở lại trong ngày 20/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 21/7, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13.816 ca nhiễm COVID-19, tăng 45 ca so với số liệu một ngày trước.Các ca nhiễm mới gồm 20 ca phát sinh trong cộng đồng và 25 ca ngoại nhập. Nguyên nhân khiến số ca nhiễm trong cộng đồng tăng trở lại là do phát sinh vụ lây nhiễm tập thể tại cơ sở dưỡng lão ở quận Gangseo, Seoul. 25 ca ngoại nhập gồm 18 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay và cảng biển, 7 ca xác nhận trong thời gian cách ly.Các vụ lây nhiễm tập thể vẫn xuất hiện rải rác, số ca nhiễm ngoại nhập cũng đang có xu hướng gia tăng. 59,2% số ca nhiễm mới trong hai tuần qua có yếu tố nước ngoài.Do đó, Chính phủ đã nhất trí duy trì biện pháp giới hạn cấp visa và hạn chế các chuyến bay quốc tế với 6 nước thuộc đối tượng tăng cường phòng dịch, tăng hai nước so với danh sách áp dụng từ ngày 20/7. Tất cả những người nhập cảnh từ 6 quốc gia trên phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19.Tròn 6 tháng kể từ ngày phát sinh ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước, cơ quan phòng dịch nhận định cuộc chiến dài hơi với dịch bệnh là bất khả kháng, nhấn mạnh cần duy trì nhân lực kiểm tra dịch tễ học thường xuyên, đảm bảo năng lực đối phó, chữa trị cho các bệnh nhân nặng.Ủy ban đối sách phòng dịch cho biết đang xem xét và sẽ sớm công bố phương án giảm nhẹ gánh nặng công việc cho các nhân viên phòng dịch và đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu.Kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng quy định lập danh sách điện tử người ra vào các cơ sở có khả năng lây nhiễm cao đầu tháng 6 tới nay, đã có hơn 130.000 địa điểm trên cả nước lắp đặt hệ thống này. Chính phủ cho biết trong số này, có 27.000 địa điểm tự nguyện lắp đặt hệ thống. Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp tại các cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống.Trước thềm kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ lễ sắp tới, đề phòng nguy cơ bùng phát dịch, Chính phủ cũng khuyến cáo người dân nên đến những nơi nghỉ dưỡng ít người tụ tập, sử dụng các dịch vụ công cộng đã mở cửa trở lại.